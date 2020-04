Los rumores sobre la salud de Kim Jong Un hacen desplomar las bolsas en Asia

Martes 21 de abril de 2020 | 08:42hs.

El diario digital surcoreano Daily NK informó que Kim se sometió a un “procedimiento quirúrgico cardiovascular”, según fuentes norcoreanas no identificadas, recogió Bloomberg. Kim no aparece en público desde comienzos de este mes, y el miércoles pasado no asistió a las celebraciones por el cumpleaños de su abuelo y fundador del Estado norcoreano, Kim Il Sung.







Al tiempo que se conoció la noticia, las bolsas de todo Asia comenzaron a retroceder, y cerraron en baja, ante el temor de que los rumores sean ciertos y que el peor de los finales desate una guerra civil por el control de Corea del Norte.





Así, el inidce Nikkei de Japón cayó a niveles de -1,97%; los índices chino también retrocedieron con un -,090% el Shangai y un -0,82% el Shenzhen; en Hong Kong el Kospi retrocedió un -1,86%; mientras que el Taiex de Taiwan cayó un -2,82% y el Kospi de Corea del Sur un -1%.



El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaría grave como consecuencia de una complicación quirúrgica, según fuentes de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur citadas esta madrugada por la prensa de estos países.El asunto estaba siendo “monitoreado” por los servicios de inteligencia de Washington, que intentaban comprobar si era cierto que Kim estaba en “grave peligro después de una cirugía”, según la televisora CNN.