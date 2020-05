Los rubros que se reinventaron para seguir durante la pandemia

María Sol Feversani (34), amante del automovilismo y fotógrafa, se convirtió en emprendedora en tiempos de crisis. Hasta hace un tiempo se la veía tomando fotos en carreras automovilísticas, pero por cuestiones de salud se alejó de ese mundo.

Es así que desde el año pasado, por una inquietud de autodidacta, decidió comprarse una máquina de coser. “Siempre me gustó la moda, hice ropa para mí porque no se consigue el talle, fui investigando y haciendo cursos, pero se aprende con tutoriales de YouTube”, contó a este matutino.

Es así que apenas comenzó la cuarentena y con el apoyo de su familia comenzó a producir barbijos. “Cuando empecé compré diez metros de friselina de 60 gramos, después empezaron a escasear materiales y comencé a comprar tela, para que sea más barato hice una compra de 50 metros de tela y todo el elástico, que no me alcanzó”, manifestó agradecida con el préstamo que recibió de su padre. Actualmente trabaja a pedido, no tiene stock. En principio fue sacando dos barbijos por hora, pero fue mejorando la producción y ahora hace hasta seis por hora.

Para no perder el detalle del control de los minutos, como la vuelta de los autos en los autódromos, reconoce que el tiempo empleado para coser el tapabocas es de siete minutos y hasta el momento lleva confeccionados 340 tapabocas.

“No puedo decir que hay prosperidad, pero tampoco me va mal, es como las medidas que se van tomando, es temporal, es el momento de hacer esto y en algún momento se va a terminar. En cada crisis hay algo nuevo para reinventarse”, afirmó y aseguró que según su perspectiva, ante cada fracaso siempre se puede volver a empezar. “Hace un año atrás no pensé que estaría fabricando tapabocas”, dijo.

“Me siento agradecida y bendecida por los amigos que deciden elegir mis productos, me satisface que elijan por calidad, pero que sea económico, porque no hay que aprovecharse de la gente en esta oportunidad”, sostuvo.

Es DJ y con su hermana elaboran chocolates helados

Darío Pérez es DJ, animador fiestas y forma parte de una productora de eventos de Montecarlo, donde se dedica a la parte de marketing y manejo de redes sociales, pero su rubro es uno de los principales afectados por la cuarentena probablemente uno de los últimos que serán habilitados.

“La imposibilidad de seguir trabajando acá empezó antes que en otras provincias, lo que tenía planificado con eventos como reapertura del boliche y todo lo que llevaba casamientos, 15 años, fiestas provinciales y nacionales, donde a mí me toca hacer marketing, locución, DJ y demás, se suspende no sabemos hasta cuándo. Las dos primeras semanas me deprimí mucho, no sabía qué hacer, me bloqueé”, contó.

Luego de explorar las redes sociales se encontró con una demanda latente: que la gente en estos tiempos busca comer frutas y chocolates. Eso lo llevó a reunirse con su hermana Sonia, que es maestra pastelera, y juntos idearon postres, a los que llamaron Framchoc y Frutichoc, y comenzaron a venderlos.

“Hace poco fui a Bariloche y me gustó un producto de frambuesa patagónica con chocolate. Me puse en contacto con algunos distribuidores de frutas heladas para ver si funcionaban los transportes siguiendo la cadena de frío y demás, así que me puse en campaña e invertí lo que tenía para hacer la compra y sumamos acá las frutillas que compramos a la feria franca de Oberá. Conseguimos lo básico para la producción de estos postres y empezamos”, relató.

Cada envase tiene 20 bombones doble chocolate tipo Bariloche. La más solicitada es la combinación con frambuesas, que resultó ser un éxito. Los hermanos pensaron en principio que iban a vender alrededor de 20 o 30 potes, pero la primera venta fue de alrededor de 150, incluso les llegaron pedidos de otras localidades, pero no pueden hacer envíos debido a la cuarentena.

“Mi hermana Sonia hace la producción y yo hago la parte de packaging, el diseño, logo, las calcos, la promoción a través de las redes, tomo los pedidos. Implemento todo lo que venía haciendo”, comentó Darío.

Además, comenzaron a recibir pedidos de confiterías y panaderías para agregar el producto a sus locales.

Hace dos años que María Sol no tiene trabajo fijo, pero comparte gastos con su padre y junto a su pareja, Gustavo Bogado, colabora con alimentos no perecederos para ayudar a un matrimonio que está al frente de la comunidad San Patricio de Oberá.