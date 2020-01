Los ritmos que vienen de la calle y elevan el alma

Domingo 26 de enero de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Lo que más la atrapó de los ritmos urbanos fue lo descontracturado e inclusivo.

“Todos lo pueden hacer, desde una ama de casa que nunca bailó, hasta la que bailó toda su vida. No hay límite de edad tampoco. La danza siempre te rejuvenece”, explicó Florencia Ávalos sobre estos nuevos estilos que se imponen en la provincia.

Formada en danza clásica y árabe desde pequeña, ahora su foco está puesto en el street jazz, street pop, reguetón fusión y femme style, los ritmos que incluye en su academia Maktub. Con su mamá, la también profesora de danza Lisie Solís Schubert, arrancó bailando a los 4 años y desde los 15 estudió intensamente el mundo de las danzas orientales. Hoy, si bien la estructura del clásico y del árabe siguen siendo su eje, el disfrute y el ida y vuelta con sus alumnas está sellado con lo urbano.

Hace seis años comenzó a capacitarse y tras el impulso del maestro Daniel ‘Tiki’ Vangelis, referente del hip hop local, hace dos que se animó a abrir sus clases a puro perreo.

En esta línea, remarca que no sólo fue un proyecto para demostrar que lejos de la capital nacional se puede bailar lo disidente, sino también que se puede vivir de la danza. “La competencia es con uno mismo”, postuló la bailarina en referencia al ambiente amistoso y buena onda que aplica a sus grupos de baile.

“A mis alumnas les digo que cuanto más aprendan, mejor, pero les remarco que nunca es tarde para aprender”, insistió.

Al compararlo con lo clásico o árabe, referenció que no sólo son más estructurados, sino que esas doctrinas también hacen hincapié en el físico de la persona. “Te dicen: ‘No comas tanto, no vas a poder saltar, o no te vas a poder poner esta malla’. En árabe te dicen: ‘Tenés que ser gordita para mover bien el vientre’. Eso es mentira. Tienen una manera de formar a la bailarina que para mí no va”, replicó y detalló que en su academia también se trabaja el tema de la autoestima, de la salud, para dejar vicios y padecimientos como la bulimia y la anorexia de lado.

En cuanto a los niños, la profesora subrayó que se cuida mucho la adaptación de los estilos, porque en general las canciones de reguetón, por ejemplo, tienen mucha connotación sexual, por lo tanto, en su academia los más chicos hacen una versión kids del género o se vuelcan al hip hop. Así, hay incluso chicos con autismo que se volvieron fanáticos del baile y que muestran todo su talento sobre los escenarios.

“Con la danza urbana me gustó eso que lo puede hacer cualquier persona y que puede mostrar y sentirse libre. Si le hace bien, mejor, porque es súper sanadora la danza y une un montón” consideró.

En ese marco, también graficó que en Posadas hay mucho compañerismo entre los profesores de la rama y que se busca unir.

Asimismo, teniendo en cuenta que aún no existe una carrera de danzas urbanas, un profesorado, la constante capacitación tiene que ver con codearse con otros profesores, organizar seminarios y que haya un ida y vuelta entre Misiones y el resto del país. Del mismo modo, la aplicación de la Ley de Danza, pondría más en auge este movimiento, potenciando en la sociedad, sus beneficios.

“Es completamente distinto súper innovador, es una danza muy descontracturada y te da la posibilidad de mostrar tu creatividad, de aportar lo que sabés, es muy libre”, describió Ávalos.

A pesar de que cada subgénero tiene su particularidad, se complementan mucho. Por ejemplo, en femme style las mujeres que lo bailan, llevan tacos, muestran las piernas pero siempre y cuando se siga una cadencia sensual, la variedad musical es grande. “La danza urbana se fusiona mucho”, recordó la bailarina. Por eso, pasar de ritmo a ritmo también hace al nutrido mundo de lo urbano.

En definitiva, una vibra alegre que se palpa desde la estridencia de su sonido o sus colores, es lo que anima a innovar y a ponerse a mover las caderas.

“Muchas alumnas me decían: ‘Yo no voy a subir a un escenario ni loca’ y después todas subieron. Se impulsa a que lo pueden hacer, a que pueden descubrirse. No importa la edad o como lo hagan, pero que lo hagan, incluso como un beneficio personal”, ilustró la profesora.