Los que no pudieron cumplir el protocolo

Miércoles 18 de marzo de 2020 | 14:00hs.

Las cifras de contagios de coronavirus en Argentina pasó de 1 a 71 en sólo 12 días. Esto encendió la alarma del sector de sanidad del gobierno nacional, quienes se vieron obligados a intervenir a través de nuevas medidas preventivas, que fueron anunciadas el pasado domingo en conferencia de prensa, y que tendrán vigencia desde el 16 de marzo al 31 del mismo mes y que incluyen, receso de clases en todos los centros educativos, cierre de frontera, y especial cuidado para las personas consideras “población en riesgo”, es decir, mayores a 60 años, personas con enfermedades respiratorias y embarazadas.







Esta medida implica que los ciudadanos pertenecientes a la “población en riesgo” no tendrán la obligación de presentarse en sus habituales puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. En el caso de que la institución obligue a asistir al trabajo, podrán denunciar a la empresa a través del Ministerio de Trabajo.







En cuanto a la licencia hacia los mayores de 60 años, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, explicó “les vamos a pedir que se queden en sus casas tranquilas, que disfruten de sus casas”. Sin embargo, después aclaró que, no es necesario mantenerse en sus casas todo el tiempo, sino que consideró “asignarles atención específica, porque ellos también tienen que seguir haciendo su vida, en bancos, en centros de salud y en lo que ellos puedan necesitar. Se les fijará un horario para que ellos puedan ir y no tengan que tener esperas y fundamentalmente no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente donde también puedan llegar a sufrir algún tipo de contagio”.







No obstante, y aunque esta medida es muy reciente, en los principales centros urbanos de la ciudad de Posadas noparecía haber impactado este protocolo en los primeros días de la semana.







Los ciudadanos mayores han salido a las calles a seguir con sus tareas cotidianas, algunos por necesidad económica y otros por necesidades sanitarias, exponiéndose así, a diversas situaciones de riesgo como, aglomeraciones de personas y contactos peligrosos de contagio.





Vivir el día a día

Algunos comerciantes del sector de trabajos urbanos han salido a las calles a continuar con sus labores cotidianos, debido a que esto forma parte de su principal ingreso económico.







Trabajadores manifestaron que a pesar de la medida preventiva impuesta por el gobierno nacional, deben seguir vendiendo “por necesidad, aunque preferiría cobrar una pensión por mi situación” explicaba un chipero, el cual presentaba problemas de visión en su ojo derecho.







No obstante, otros prefieren estar en el punto medio y cumplir la medida a medias, es decir “trabajar una semana sí y la otra no” esto se debe a que la necesidad económica es tan grande que deben arriesgarse para poder cumplir con el protocolo aunque sea por una semana.







“Nuestra situación económica es vivir el día a día, no podemos quedarnos y no trabajar”, expuso un taxista. Sin embargo, explicaron que toman alguna precauciones como “no subir a extranjeros de ninguna nacionalidad en los móviles por temor al coronavirus”.





A no descuidarse de otras enfermedades

Ciudadanos mayores a 60 años tomaron la decisión de abandonar sus hogares con el fin de realizar estudios médicos o comprar medicamentos necesarios para subsistir.







Desde sus puntos de vista “es posible cumplir con la cuarentena pero antes deben hacer estudios o trámites”, pero “una vez cumplida estas tareas, se iniciará la cuarentena sin ningún problema”, explicó un docente de 65 años que a pesar de su receso laboral se dirigía a realizar estudios médicos.







A su vez, otros por su condición insalubre se ven obligados a no respetar el protocolo debido a que “hay que comprar medicamentos” .“Para mi y para mi marido que tiene diabete”, explicaba una señora que esperaba en la fila de la farmacia del IPS.







Otro anciano que aguardaba ser atendido, expresó que “algunos tenemos que salir a comprar porque no hay quien compre esos medicamentos por ellos, algunos estamos solos, como yo que soy viudo” explicó un señor mayor proveniente de Garupá.





Lo que se viene

Aún restan días claves para seguir conociendo el avance de la pandemia del coronavirus a nivel nacional. No obstante, mantener los recaudos y precauciones sugeridas por las instituciones gubernamentales evitará la propagación de este virus y acelerará los tiempos para que esto se termine de una vez por todas.







Es por esto que, bajo este contexto, tomar recaudos como no visitar a los abuelos, comunicarse por teléfono o redes sociales, saludar desde lejos sin abrazos y besos, y otras medidas preventivas, puede llegar a ser la mejor forma de demostrar amor hacia ellos.