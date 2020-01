Sábado 18 de enero de 2020

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desató una polémica al confirmar que la empresa Aysa le pagaba al club Boca millones de pesos para llevar invitados a la Bombonera.

Esta situación hizo ruido y recaló en el Mundo River. Al ser consultado sobre esta cuestión, Marcelo Gallardo, director técnico del elenco millonario, prefirió evitar el tema: “Hay periodismo de investigación, y existen las personas indicadas para llevar adelante una investigación de este tipo. No me corresponde opinar del caso”.

No obstante, en el medio de su discurso, hizo referencia a las críticas que recibió a raíz de su famosa frase de “la guardia alta”.

“Con respecto a lo de la guardia alta, muchos aprovecharon para criticarme por esa frase. Yo siempre fui una persona que está en alerta, pero desde muy chico. Siempre aprendí a estar alerta. Me manejo así. Ando por la vida así. Confío en las personas hasta que me demuestren lo contrario”. Y luego, agregó: “Los que me criticaron por lo de la guardia alta es porque no deben estar limpios, yo no acuso a nadie. No tengo nada que esconder, soy como me ven”.

Por otro lado, el Muñeco prefirió no dar a conocer la formación para enfrentar a Independiente en el Libertadores de América mañana por la tarde. En caso de obtener un triunfo, los de Núñez alcanzarán a Argentinos en la cima de la Superliga.

“Más allá de los sistemas, nuestra idea no va a cambiar en cuanto a la búsqueda. Podemos variar en esquemas, pero la búsqueda es la misma, la de salir a buscar. A veces se da, otras no. Depende también del rival. Será un clásico, de visitante... Independiente propondrá, con su gente, con su nuevo entrenador. Es un rival difícil”, manifestó Gallardo.