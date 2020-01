“Los que manejan los hilos son siempre los varones”

El primer torneo de AFA en la era profesional

El ministro del interior del Gobierno de facto de Bolivia, Artur Murillo, informó que pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activar la "aprehensión internacional" contra el dimitido presidente Evo Morales por los presuntos delitos de "sedición y terrorismo".Murillo ha justificado la medida argumentando que Morales "no puede estar andando como Pedro en su casa" y que debe a la población de Bolivia "muchas explicaciones". "Lo estamos esperando, que venga, que no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le pasará nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país, eso es importante para nosotros", manifestó el funcionario.