Los puntos más salientes de la megaley aprobada en Diputados

Sábado 21 de diciembre de 2019

Viajes fronterizos cortos, sin el impuesto del 30%

El color de la jornada Autorización al presidente

En otro orden temático, antes de tratar el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se aprobó con 232 votos a favor, 1 negativo y ninguna abstención, el proyecto de ley que autoriza al presidente de la Nación a ausentarse del país cuando lo requiera.



Se quejó por trabajar tanto

El legislador de la Coalición Cívica Javier Campos pidió modificar el reglamento interno por la duración del debate. Fue al expresar su descontento porque llevaban muchas horas seguidas trabajando. “Llevamos 24 horas sin dormir. Si estuviéramos manejando un micro, hace 8 horas que no podríamos estar haciéndolo porque no sería legal”.



Después de la boda

Había pasado un poco más de las 8.30. Al regreso de un pequeño receso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dio la palabra al diputado macrista Luciano Laspina, quien solicitó una cuestión de privilegio: “Quiero pedir un aplauso para el diputado Facundo Suárez Lastra que está en su noche de bodas y ha venido a votar”.

Entre aplausos efusivos y algo más –algunos legisladores se acercaron a felicitarlo y darle la mano–, por lo parlantes del recinto se escuchó la marcha nupcial.



Bajarse la dieta

El que sorprendió fue Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, quien adelantó que le va a “acercar una carpeta” al oficialismo para proponer hacer “un congelamiento de todas las dietas y todos los sueldos de todos los políticos en la Argentina”.

“Estemos a la altura de las circunstancias y no nos aumentemos a nosotros durante el 2020”, agregó el dirigente macrista, que fue fuertemente aplaudido por un sector del recinto que apoyó su particular propuesta.

La Cámara de Diputados de la Nación desarrolló la sesión especial y debatió hasta aprobar -quince horas después-, el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.Como miembro informante del proyecto, el diputado Carlos Heller (Frente de Todos) detalló los objetivos de la iniciativa: declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Heller también brindó números de la situación actual, que calificó como “dramática”, y los comparó con las estadísticas del año 2015.La administración de Alberto Fernández consiguió el quórum con ayuda de los diputados federalistas del ex candidato presidencial Roberto Lavagna y de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Con ello se dio media sanción a la ley con 134 votos a favor y 110 en contra. Representó, además, el debut sin grandes sobresaltos de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Con la aprobación en el Senado y la publicación el Boletín Oficial de la Nación entrará en vigencia el paquete de leyes.A continuación, se detallan los puntos más salientes del megaproyecto aprobado en Diputados.Tarifas y deudas: Prevé la reestructuración general del cuadro tarifario del sistema energético con “criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”, y establece “planes de regularización de deudas para pymes”.En jubilaciones se suspende la aplicación de la movilidad jubilatoria por 180 días y aplica un nuevo régimen de cálculo. Alega fines “redistributivos y solidarios”. No serán alcanzados por el congelamiento de la movilidad docentes, científicos y beneficiados por la ley Brisa (reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor murió a causa de violencia de género o violencia intrafamiliar).También se conformará una comisión especial compuesta por los ministerios de Economía y Trabajo e integrantes del Congreso para que en el plazo de 180 días trabaje en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y se analicen los regímenes especiales.Se gravará con el 30% la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjetas de crédito y débito en el exterior, las compras a través de sitios que facturen en dólares, compra de servicios en el exterior y compra de pasajes al exterior. Se estableció una excepción para los viajes fronterizos (Ver: Viajes fronterizos...). El impuesto de 30% al acceso a los dólares comenzará a regir con la entrada en vigencia de la ley. Esto blinda las operaciones realizadas en tarjeta de los últimos días, cuyos tenedores no tendrán sorpresas cuando reciban los resúmenes de compra.En bienes personales: Aumenta los porcentajes de las alícuotas y las lleva al nivel de 2015 y duplica el cargo cuando los bienes se encuentran en el extranjero.Retenciones: frente a las críticas por el aumento adicional a las retenciones, se prometió instrumentar un mecanismo de compensación para los pequeños y medianos productores agropecuarios.De acuerdo a la media sanción, el Ejecutivo tendrá la facultad de llevar al 33% las retenciones para la soja; para otros granos, el límite es el 15 por ciento.Por sugerencia del diputado nacional José Luis Ramón, el Frente de Todos aceptó un cambio en el nuevo impuesto de 30% al acceso al dólar que está incluido en la ley de Emergencia Económica: los viajes fronterizos cortos quedarán exentos del pago del tributo, en caso de que la cancelación de la operación sea en pesos. Se tomó por caso lo que sucede entre Posadas y Encarnación.Según se argumentó, con esta excepción se buscó evitar que las familias que conviven y trabajan en la misma región no tengan un recargo en sus traslados habituales que comienzan en un país y terminan en otro, siempre que no requiera de pagos en dólares o con tarjeta de crédito.A modo de ejemplo, Ramón explicó: “Muchas veces se paga un pasaje solo para cruzar un puente”.“Quiero proponer una modificación en este artículo para mantener fuera del impuesto al transporte internacional que se abone en moneda nacional”, planteó el legislador ante el recinto.“Es una realidad de los lugares fronterizos, donde muchas personas de bajos recursos deben efectuar un transporte internacional pero que lo pagan en moneda nacional”, argumentó.En un primer momento, el oficialista Carlos Heller rechazó la modificación.Pero Ramón insistió: “Estamos hablando de lugares donde las personas no tienen tarjeta de crédito y los bajos recursos son totales. Hasta van con el efectivo y a veces no lo tienen”.Con la misma perspectiva, el diputado radical Luis Pastori coincidió con Ramón: “Por ejemplo, en Posadas, Misiones, hay un servicio internacional que cruza un puente entre Posadas y Encarnación. Hay gente que visita familiares, o empleados que trabajan (en la frontera) y le vamos a encarecer un 30% el costo del pasaje de transporte de colectivos por cruzar. O alguien que compra en la terminal de Retiro en pesos, a una empresa argentina, y que lo lleva a Paraguay, cuando tiene que pagar un 30% y no está usando dólares. Creemos que no se está siguiendo el espíritu del impuesto que se está creando”.Como miembro informante del proyecto Heller, terminó aceptando el planteo y la mayoría de los diputados aprobaron la modificación por mayoría.