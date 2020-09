LOS PUNTOS AL BOLSO - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Racing no tuvo un buen regreso a la competencia oficial y perdió 1-0 con Nacional de Uruguay en el Cilindro de Avellaneda, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Gonzalo Bergessio, un ex Racing, hizo el único gol del partido a los 7 minutos del segundo tiempo con un tiro penal. La Academia terminó con diez jugadores por la expulsión de Augusto Solari.El primer tiempo mostró una paridad sorprendente, teniendo en cuenta la inactividad de la que venía Racing, incluso el conjunto argentino fue superior en el balance.Racing tuvo un par de llegadas ya desde el arranque, con un intento de Pillud desde afuera, pero la más clara llegó a cinco para el final, cuando insólitamente Cvitanich no pudo conectar con una asistencia de Garré, que había creado una fantástica jugada por la banda derecha.Pero en el complemento todo cambió. A los 6’ Arias sacó mal, la pelota le pegó a Miranda, que estaba de espaldas a la pelota, y derivó en la contra de Nacional: Trezza recibió por derecha y envió un centro que rebotó primero en la pierna y luego en la mano de Mauricio Martínez. Bergessio fue el encargado del remate, y desde los 12 pasos puso el 1-0.Como si fuera poco, dos minutos después Solari se fue expulsado tras ver la segunda amarilla por una patada y Racing se quedó con diez jugadores, con prácticamente todo el segundo tiempo por delante.Otra mala salida volvió a dejar a Bergessio cara a cara con el gol, pero el delantero argentino desperdició la chance, y Beccacece intentó con los ingresos de Lisandro López y Reniero en los minutos finales.Pese a la inferioridad numérica, Racing nunca bajó los brazos, siguió intentando y en el segundo minuto de descuento tuvo la gran chance del empate con una aparición ofensiva de Pillud, que sacó un remate de gol que el arquero Rochet despejó al córner. Así Nacional se llevó los tres puntos a Montevideo.Con este resultado, la Academia se posiciona segundo, con seis puntos. Justamente, el próximo partido de Racing será ante Alianza y en Perú, el próximo miércoles a las 21.30.