Los Pumas vuelven a la burbuja después de los contagios de Covid-19 que hubo en agosto - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 11:50hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, comenzará el próximo viernes una nueva etapa de su preparación para el torneo Rugby Championship en un hotel de Escobar, con la modalidad de “burbuja sanitaria” y durante dos semanas para evitar nuevos contagios de coronavirus.La Unión Argentina de Rugby, a través de su página oficial, informó que los 40 jugadores convocados se realizarán una nueva tanda de testeos PCR antes del ingreso al lugar y que, siguiendo el protocolo aprobado por las autoridades gubernamentales, el equipo continuará entrenándose en el predio Casa Pumas, a menos de 10 minutos del hotel.A la espera del alta médica, Tomás Lezana, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, José Luis González y Federico Wegrzyn, que dieron positivo el lunes 24 de agosto y no tuvieron síntomas, también serán testeados con el resto del plantel y en caso de que el resultado sea negativo serán parte de la burbuja sanitaria.Marcelo Loffreda y Martín Mackey, integrantes del staff técnico, harán lo propio una vez dados de alta. En tanto, Juan de la Cruz Fernández Miranda y Andrés Bordoy, entrenadores asistentes de Jaguares, estarán colaborando con Los Pumas.El pilar Joel Sclavi, por su parte, padece una lesión en su hombro derecho, será intervenido quirúrgicamente y quedó excluido de la delegación.En cuanto al estado de salud de Javier Ortega Desio, quien aún no entrenó con el plantel, continúa mejorando y espera el alta médica, según el comunicado.Los jugadores citados son Mayco Vivas, Nahuel Tetaz Chaparro, Federico Wegrzyn, Julián Montoya, Santiago Socino, José Luis González, Ignacio Ruiz, Santiago Medrano, Lucio Sordoni, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Ignacio Calas, Rodrigo Fernández Criado, Lucas Bur, Rodrigo Bruni, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Juan Bautista Pedemonte, Joaquín Oviedo, Juan Martín González, Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Joaquín Díaz Bonilla, Tomás Albornoz, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía, Matías Orlando, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Juan Pablo Castro, Emiliano Boffelli, Santiago Carreras, Bautista Delguy, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras y Joaquín Tuculet.El próximo compromiso internacional de Los Pumas es el Rugby Championship que se jugará entre el 9 de noviembre y el 12 de diciembre en Nueva Zelanda.Los Pumas no tienen actividad oficial desde octubre de 2019 cuando terminaron de participar en el Mundial de Japón. El 9 de octubre del año pasado jugaron por última vez en el triunfo ante Estados Unidos por 47 a 17 por la fase de grupos.