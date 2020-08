Los Pumas volvieron a entrenarse después de diez meses para competir en el Rugby Championship

Viernes 14 de agosto de 2020 | 12:10hs.

Diez meses habían pasado desde el último entrenamiento de Los Pumas hasta hoy, cuando reanudaron la actividad para prepararse con vistas al Rugby Championship que se jugaría desde noviembre próximo en Nueva Zelanda.Luego de ser autorizados por el gobierno nacional, el seleccionado argentino inició hoy los entrenamientos con un estricto protocolo sanitario. En ese contexto, 46 jugadores se dividieron entre los turnos de la mañana y la tarde para trabajar en Casa Pumas, un predio de casi cuatro hectáreas en Ingeniero Maschwitz que cuenta con una cancha de entrenamiento y un gimnasio con máquinas de última generación.Todos los integrantes del seleccionado cumplieron con el testeo serológico para saber si tienen anticuerpos que indiquen que tuvieron contacto con el coronavirus.Durante la mañana se trabajó con un grupo de jugadores y a la tarde con el resto. Cada turno dividido en tres actividades: ejercicios de gimnasio, destreza de movimiento y resistencia aeróbica. Los entrenamientos serán de lunes a viernes.El próximo compromiso internacional de Los Pumas será el Rugby Championship que se jugará entre el 9 de noviembre y el 12 de diciembre en Nueva Zelanda, aunque todavía falta la aprobación definitiva del gobierno neocelandés.La lista de los seleccionados que se entrenan desde hoy son: Ignacio Ruiz, José Luis González, Marcelo Toledo Valentini, Lucas Bur, Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Lucio Cinti. Con ellos estarán Mayco Vivas, Nahuel Tetaz Chaparro, Federico Wegrzyn, Julián Montoya, Santiago Socino, Joel Sclavi, Santiago Medrano, Lucio Sordoni, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Ignacio Calas, Rodrigo Fernández Criado, Rodrigo Bruni, Tomás Lezana, Javier Ortega Desio, Francisco Gorrisen, Santiago Grondona, Santiago Montagner, Juan Bautista Pedemonte, Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, Gonzalo Bertranou, Gonzalo García, Domingo Miotti, Joaquín Díaz Bonilla, Tomás Albornoz, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía, Matías Orlando, Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli, Santiago Carreras, Bautista Delguy, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Joaquín Tuculet y Juan Bautista Daireaux.En esa lista no están los jugadores que actuaban en Jaguares y que ya se fueron a Europa frente al incierto panorama del Súper Rugby: Matías Alemanno y AgustinLos rugbiers convocados en la lista preliminar del 23 de mayo que se encuentran en Europa seguirán con las prácticas de sus respectivos clubes y manteniendo el monitoreo diario y de videollamadas con el staff que lidera Mario Ledesma.Los Pumas no tenían actividad desde octubre de 2019 cuando terminaron de participar en el Mundial de Japón. El 9 de octubre del año pasado jugaron por última vez en el triunfo ante Estados Unidos por 47 a 17 por la fase de grupos. Desde entonces, no volvieron a entrenarse hasta hoy.