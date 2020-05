Los productores se volcaron a la venta a domicilio para no perder la cosecha

Jueves 7 de mayo de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

La Argentina ya superó los 40 días de cuarentena y aún no hay precisiones respecto de su finalización. La vuelta a la normalidad de la vida y las actividades diarias tienen un horizonte lejano. Es por ello que los trabajadores, entre ellos los productores de las chacras misioneras, deben reinventarse para poder concretar la venta de su producción.

En Posadas, las ferias francas -que concentran a unos 500 agricultores cuando las doce están en funcionamiento- tuvieron una pausa debido a la declaración de circulación comunitaria del coronavirus en la provincia por lo que numerosos productores se vieron afectados por no poder comercializar sus productos.

Uno de estos luchadores es Fernando Rodríguez Dos Santos, un productor de Posadas que tiene su chacra en una zona que linda con el barrio Néstor Kirchner y allí planta lechuga, rúcula, cebollita de verdeo, perejil, morrón, pepino, tomate, chaucha; además de frutas como naranja, pomelo, mandarina y banana.

Con la pausa de la feria tuvo que reinventarse y buscar otra forma de vender lo cosechado para que no termine echándose a perder. “La pérdida es que no lo podemos vender, después se le da a los chanchos pero uno no cultiva para eso. Perdimos acelga, la chaucha se nos pasó así como el tomate, el pepino”, señaló el hombre que también vende carne de pollo y de cerdo.

La solución que le encontró al problema fue salir a vender a las verdulerías de la ciudad capital y a domicilios particulares. Su número de celular se difundió y Fernando tuvo una respuesta más favorable de la que esperaba. En su chacra trabajan su mujer, su madre en menor medida y él por lo que en un momento la demanda los superó.

“Me piden más los días entre semana pero no tengo tiempo para hacer todo el recorrido y acá trabajamos solos. Con la feria ya estamos más acostumbrados porque uno se iba a vender y el otro se quedaba a trabajar”, explicó.

Sucede que la chacra no permite un descuido ni relaje. Fernando se levanta todos los días a las 5.30 y después de unos mates comienza a recorrer la plantación y ver a sus animales. Los repartos por la ciudad le llevan casi todo un día.

Lleva su mercadería a la feria que se hace en la sede del Partido Justicialista, no obstante, aún no sabe si le toca ir este domingo, porque se van turnando las familias productoras para que todas puedan vender.

Sin embargo, no se siente preocupado por su situación, pero sí por la de sus colegas del interior de la provincia que no pueden venir hasta la capital. “Creo que si todos ponen un poquito de cada uno se puede trabajar bien. En las ferias más grandes la gente está acostumbrada al paseo de compras y esto ya no es más así, dan vueltas y conversan con un feriante que por ahí conoce hace diez años”, consideró.



Solidaridad en Pozo Azul

A diferencia de la zona urbana, en las chacras las actividades continúan y siempre hay oportunidad para solidarizarse con los demás. Así lo vive la familia Ostapiuk de paraje Polvorín de Pozo Azul, uno de los principales productores de frutilla de la zona, quienes tuvieron la magnífica idea de cultivar plantines de verduras para donar a las familias que no pueden comprar semillas para cultivar su propia huerta.

Nelcy Lucía Rohden junto a su esposo Paulo Ostapiuk, son ejemplo de perseverancia. Junto a sus hijos duplican esfuerzos diariamente para mejorar la chacra implementando nuevos cultivos, buscando contar con una importante diversificación, siendo el cultivo de frutilla el fuerte de la familia. Hace más de seis años comenzaron con esta alternativa obteniendo resultados excelentes logrando comercializar las frutas frescas en toda la zona.

Se sienten preocupados ya que en caso de que la pandemia continúe la zafra puede echarse a perder ya que la venta se realiza casa por casa porque es una fruta delicada que debe cosecharse y vender rápidamente. La familia tiene la mejor expectativa pese a que los pronósticos no sean los mejores y planifican poner en funcionamiento una sala para la elaboración de productos artesanales como queso, mermeladas y pickles.

Si bien recién lograron reponerse de los daños sufridos por una tormenta que destruyó algunos de los invernáculos, eso no les impide ser solidarios. En su labor de voluntaria de Cáritas, Nelcy notó que las familias no cuentan ingresos económicos para comprar semillas de verduras por lo que decidió armar plantines y donarlos.

Es así que en su chacra lucen numerosas bandejas verdes con mudas de lechuga, repollo, coliflor, remolacha, acelga, entre otros, que terminan siendo cultivadas por las familias más humildes.

“Gracias a Dios estamos llevando súper bien esta etapa, trabajo no falta, todo lo contrario, mientras preparamos la frutilla estoy haciendo plantines de verduras, porque si observamos la mitad de la comida diaria podemos sacar de la huerta y en mi trabajo en Cáritas pregonamos el dar al prójimo. En este caso hago mudas para que planten su propio alimento. Es algo que genera inmensa satisfacción”, indicó Nelcy.

Para recuperar el costo que implica la preparación de los plantines y continuar la cadena, parte de lo sembrado es también comercializado, ya que la demanda es amplia. La entrega se hace a las familias que se ponen en contacto con Nelcy, siguiendo los protocolos sanitarios



Con 50% menos de producción

Luis Bado, por su parte, es un productor hortícola de Bernardo de Irigoyen que, acompañado por su esposa y un hijo de 14 años, se dedica a la actividad desde hace varios años, atendiendo a una importante clientela tanto de particulares como comercios de la localidad.

Durante esta cuarentena la familia se vio muy afectada no sólo en la parte económica y rentable sino también en la adquisición de insumos esenciales para continuar con el trabajo. De todas maneras continúan trabajando, con un 50% menos de producción pero tratando de cumplir con los clientes e ingeniándose en la búsqueda de nuevas alternativas y proveedores para adquirir los insumos.

En diálogo con El Territorio, el productor comentó: “A nosotros como a muchos productores sobre todo hortícolas nos afectó mucho el tema de la pandemia y la cuarentena, pero tampoco podemos parar, hay que seguir luchando, tratando de sobrellevar la situación y manteniendo la actividad. Tenemos otras producciones alternativas pero la principal actividad es la hortícola de donde obtenemos los mayores ingresos económicos porque ya contamos con una vasta clientela”.

Y continuó: “Antes de la cuarentena hacíamos entregas todos los días, ahora lo hacemos de tres a cuatro días a la semana según la demanda y obviamente que debido a que muchos comercios sobre todos los del rubro gastronómico no abren, la demanda es menor pero seguimos cumpliendo con los demás clientes, entonces más allá de los altibajos tenemos que seguir produciendo, ingeniándonos y buscando nuevas alternativas de subsistencia”.

Una de las mayores dificultades, según contó el productor, es la obtención de las semillas y otros insumos que si no conseguían en los comercios locales tenían la posibilidad de hacerlo en Brasil, pero con las fronteras cerradas el panorama se complicó. “Entonces empezamos a hacer contactos telefónicos, buscar en las redes sociales y utilizando todo los medios disponibles pudimos ir consiguiendo los insumos y semillas. En algunos casos tuvimos que trasladarnos a otros puntos de la provincia y pagar algunos costos más elevados, pero es la única forma de seguir produciendo con proyección a los próximos mese”, dijo.



Bolsas de mercadería

En Montecarlo, en tanto, la feria franca sigue funcionado los miércoles y sábados en su local propio, ubicado por la avenida Paraguay de esta localidad. Por la cuarentena están asistiendo al predio unos doce feriantes los sábados, la mitad de los que siempre participan, y los miércoles es más reducido aún.

Ante esta situación los feriantes que no están asistiendo envían su producción y los que sí pueden se solidarizan con vender los productos y luego agregarle la recaudación, teniendo en cuenta que son productos muy solicitados en esta época, como por ejemplo, el pomelo.

“En la feria armamos bolsines de pedidos y la gente viene y retira o en el caso de que sea una persona mayor y no puede venir armamos su pedido y llevamos a su casa. A veces se juntan varios vecinos en el pedido y es mejor aún”, destacó Alfredo Kraus uno de los feriantes.



“Se nos hizo difícil”

Elvira Camargo vive en una chacra de diez hectáreas junto a su esposo e hijos en Santiago de Liniers y todos se dedican a la agricultura participan dos veces a la semana en la feria de la localidad de Eldorado.

En su pequeño puesto se pueden encontrar, verduras de las más clásicas como lechuga, acelga, choclo, cebolla de verdeo, perejil, mamón, hasta productos más elaborados como pickles, queso casero, mermeladas, entre otros. Todo elaborado y cosechado de manos del pequeño clan quienes todos los días a partir de las 6 de la mañana inician la labor matutina en el campo.