Los premiados y las sorpresas de la gala

Martes 7 de enero de 2020

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood realizó la 77ª entrega de los premios Globo de Oro a lo mejor del cine y la televisión. La ceremonia contó con la conducción del humorista británico Ricky Gervais, desde el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.1917 fue la gran sorpresa y la ganadora de la noche. El largometraje que retrata la vida de dos jóvenes soldados británicos a los que se les encomienda una misión imposible en la Primera Guerra Mundial fue reconocida como la mejor película en drama, y su director, Sam Mendes, se llevó la estatuilla en su terna. De esta manera, se impuso ante figuras de la talla de Martin Scorsese (El Irlandés), Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood) y Todd Phillips (Guasón)Por su parte, Joaquin Phoenix fue el mejor actor en drama por su trabajo en Joker; y Renée Zellweger hizo lo propio en la categoría femenina, a raíz de su destacada participación en Judy. Taron Egerton ganó el Globo de Oro al mejor actor en comedia y/o musical; y Awkwafina a la mejor actriz drama por su trabajo en The Farewell.En las categorías televisivas, Succession fue el mejor drama y Brian Cox, su protagonista, el mejor actor.Fleabag se destacó en la categoría comedia, mientras que Chernobyl se llevó la estatuilla a la mejor miniserie. El premio a la mejor actriz en drama fue para Olivia Colman, de la exitosa The Crown.Ellen DeGeneres obtuvo el premio Carol Burnett agrandes artistas y dijo que “Lo que quiero es inspirar a otras personas”. Además, el menú de la gala fue 100% vegano para concientizar sobre el cambio climático.Sin embargo, la crítica no quedó del todo conforme con el premio a mejor director ya que consideran que Scorsese Tarantino e incluso Williams se fueron con gusto a poco ante una deslucida 1917 que parece ser un enamoramiento pasajero como fue años anteriores con Babel o El discurso del rey.