Los precios al consumidor subieron 2,8% en septiembre - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre un incremento del 2,8%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del segundo registro más alto del año, tras el 3,3% de marzo.Con esta suba, en los primeros nueve meses de 2020, la inflación minorista fue de 22,3% y en los últimos 12 meses acumuló un incremento de 36,6%.Los dos rubros con mayor incidencia en la suba de los precios al consumidor de septiembre fueron prendas de vestir y calzado, (5,8%) y bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%). Los otros rubros que tuvieron variaciones por encima del promedio fueron los de transporte (3,6), salud (3,5) y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0).Las cifras divulgadas por el organismo ubicaron a la región de Cuyo como la que mayor aumento mostró durante el mes pasado. El alza de precios registrado para dicha zona fue de 3,6% y si se tiene en cuenta la variación registrada desde diciembre de 2019, el incremento en dicho período alcanza el 23,6%.En segundo lugar se ubica el Nordeste que registró un aumento en el Índice de Precios al Consumidor de 3,4% durante septiembre. De esa manera, se posicionó en primer lugar en lo que va del año con una suba del 25,3%.La región Pampeana alcanzó el tercer lugar a partir del aumento de 2,9% en los precios evaluados por el Indec. Con este aumento, la cifra de variación desde diciembre fue del 23,1%.Por otro lado, en el Gran Buenos Aires el alza de precios fue de 2,8% y en lo que va del año registró una suba del 21,2%.El Noroeste alcanzó el último lugar al igual que la región Patagónica a partir del aumento de 2,6% en ambas zonas. Desde diciembre la cifra en el Noroeste alcanza un total de 23,4% mientras que en la Patagonia el total acumulado es de 20,6%.El acumulado de los primeros nueves meses del corriente año marca una reducción de algo más de 17 puntos porcentuales respecto al cierre de 2019, cuando el IPC marcó una suba de 53,8%.Esta diferencia fue resaltada ayer desde el Banco Central (BCRA), de donde manifestaron su confianza en “el proceso de convergencia a menores niveles de inflación continúe afianzándose en los próximos meses”.“La menor volatilidad cambiaria en el marco de la política de flotación administrada del BCRA, el bajo dinamismo de las tarifas reguladas y la administración de precios a través de los programas de precios máximos y cuidados contribuyeron a que la inflación interanual continuara descendiendo”, manifestaron las fuentes del organismo monetario.En ese sentido, ponderaron el hecho de que la inflación núcleo -que mide los precios de bienes y servicios no regulados o con componente estacional- haya acumulado 38,3% de aumento en los últimos 12 meses, desacelerándose 18,4 puntos porcentuales desde diciembre de 2019.La economía nacional venía de un proceso prolongado de recesión en los dos años anteriores, pese a lo cual el ritmo de la inflación no se detuvo sino que se aceleró en el último semestre.Este año, por la pandemia, la situación económica fue afectada tanto por el lado de la oferta como de la demanda, por lo cual es difícil asegurar cuál hubiera sido el resultado lógico que podría haberse esperado.De cualquier modo, lo que manifiestan los índices es que no hubo el descalabro ni descontrol que se produjo el año pasado ante el fracaso definitivo de la política de Cambiemos.Sin pretender presentarlo como un éxito, se evidencia que la política de contención de precios actual logró, como mínimo, atenuar el impacto de la reducción de oferta por la pandemia y de la inercia inflacionaria que traía desde el cierre del ciclo político anterior.La inflación acumulada en los primeros nueve meses del año quedó asi en el 22,3 por ciento, lo cual indica que si en este último trimestre del año se lograra que el alza de precios se sostuviera en torno al 2,8/3 por ciento, el año terminaría con una inflación total inferior al 33%. Esto es, 20 puntos por debajo del resultado del año pasado.