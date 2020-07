Los posadeños salieron a festejar el Día del Amigo y colmaron los bares

Martes 21 de julio de 2020 | 04:00hs.





Ampliación horaria

Intervención policial por aglomeración En la noche del domingo en Jardín América, la Policía de Misiones debió intervenir en un local nocturno donde se festejaba el Día del Amigo.

Según explicaron, hubo una serie de denuncias de incumplimiento al protocolo por la pandemia de coronavirus y fue así que los uniformados debieron actuar.

De acuerdo a lo informado por la fuerza de seguridad, había aglomeración de personas en el local Cerveteka, ubicado en avenidas Sarmiento y Uruguay. Unidades policiales se presentaron en el comercio y se constató a concurrentes amuchados, no respetando las distancias establecidas en el marco de la crisis sanitaria, por lo cual se dialogó con el propietario del local quien alegó que no podía contener la situación por la cantidad de personas, aproximadamente 80, y que no colaboraban con las medidas sanitarias.

Los inspectores de Bromatología labraron un acta de inspección donde se dejó sentado el hecho.

Se pudo saber que el propietario reubicó a las personas, manteniendo el distanciamiento correspondiente y que se constató la presencia de tres menores en el lugar, quienes fueron entregados a sus padres en el lugar.

El buen tiempo, con térmicas que pasaron los 30º el domingo y ayer, fue un factor determinante para que los posadeños salgan a merendar o cenar a diversos bares de la ciudad de Posadas. Así coincidieron los distintos empresarios del sector que fueron consultados.Además, la ampliación del horario para la atención de los comercios gastronómicos mejoró notablemente la concurrencia. Si bien están trabajando con una capacidad reducida en el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus, los primeros balances son positivos, señalaron, al tiempo que destacaron que a diferencia de años anteriores, cuando se festejaba solamente el 20 de julio, este año el movimiento comenzó ya en la noche del viernes y el pico fue en la noche del domingo, cuando no se conseguían mesas en los comercios de la capital provincial y en la mayoría para ingresar había que formar filas de varios metros en las entradas, principalmente en lo que están sobre la Costanera. Y los locales tuvieron ese domingo la posibilidad de trabajar hasta la 0.30 (ya en la madrugada de ayer) por primera vez desde que retomaron la actividad, lo que también influyó para que la mayoría opte por salir ese día.Ayer, en tanto los comercios gastronómicos estuvieron autorizados a tener las puertas abiertas hasta las 23 y otra vez hubo un buen movimiento de clientes, la mayoría de los bares ya tenía la totalidad de las mesas reservadas, confirmaron.Quienes también trabajaron con mucha intensidad fueron los servicios de delivery de comida y bebida, que estuvieron a full ya desde la noche del viernes.En diálogo con Radioactiva 100.7, Fabián Negrete, propietario de Mentecato Joy, indicó que poco a poco “la gente se está acomodando y trata de sobrellevar los horarios y los tiempos establecidos”.Además, comparó los festejos de años anteriores con el de este 2020, que se da en un contexto insólito a nivel país y en medio de una inédita crisis sanitaria que ya impacta de lleno en la golpeada economía argentina.“La verdad es que, comparativamente con otros años, cuando el Día del Amigo era un solo día y se festejaba sólo ese día, con estas condiciones el festejo se dividió en varios días. Algunos salieron el viernes, otros el sábado, el domingo y el lunes. Fue extendido y eso está bueno, ayuda un montón. En mi caso no me sucedió que la gente se agolpe o haga filas, fue todo ordenado, se trabajó bien y con reservas”, comentó el empresario.Sobre la situación económica y cómo impacta esto en la caja del local, destacó que trabajaron a pleno y con capacidad colmada estos días. “Pero con un par de días bien nada más no nos sirve. Yo tengo que trabajar al menos un año bien como para poder recuperarme de lo que ya vengo para atrás. Lo que se está pidiendo a través de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) y la Cámara de Comercio es que se extienda más el horario de trabajo, porque estamos quedando mal con los clientes que no están acostumbrados a salir a comer a las 19 e irse a las 23. La mayoría llega a las 21.30 o 22 a cenar”, explicó al respecto.“La situación es difícil y para muchos se vuelve insostenible. Por la forma de trabajo, en la que la capacidad y el horario es limitado, muchas veces hay que pedir al cliente que se vaya, el cliente con razón se enoja, trata mal al mozo y se genera un clima feo”, amplió sobre la modalidad de trabajo que se implementó en la capital misionera.En sintonía, desde Amhbra reconocieron que ya solicitaron al municipio posadeño una ampliación en el horario de atención para el rubro gastronómico.“Pedimos poder trabajar unas horas más, por lo menos hasta la 1 de la madrugada. Creo que se puede dar una extensión del horario de atención”, indicaron.En la actualidad quienes se dedican a la venta de bebidas, helados y comidas en salones comerciales están habilitados para servir desayuno, almuerzo y merienda de 8 a 18 y excepcionalmente abren los fines de semana hasta las 23, bajo estrictas medidas de seguridad.Consultado sobre estos días de trabajo por la festividad del amigo, Gustavo Alvarenga, titular de la asociación, admitió en declaraciones radiales que “fue bastante positivo, el clima ayudó mucho. La gente salió y respondió no sólo a la parte gastronómica sino que se vio también mucho movimiento en los otros negocios, es algo positivo, ayuda, obvio que no estamos como antes de la pandemia, pero al menos les viene bien a los colegas que tienen bares abiertos”.Y amplió que “en el resto de la provincia también hubo movimiento y ojalá de a poco podamos volver a la normalidad, igualmente no hay que perder de vista que la pandemia todavía no pasó, hay que ser muy prudentes, ya que por un desmadre o aglomeración masiva tener que volver a la fase 1 sería catastrófico para nosotros, por eso pedimos a todos que sean prudentes”.