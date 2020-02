Los pilotos del TC4000 piden correr con gomas usadas para levantar el parque

Viernes 21 de febrero de 2020

Los pilotos que integran el TC4000 Misionero del Misionero de Pista por mayoría resolvieron correr con gomas usadas con el objetivo de levantar el parque y esperan una definición por parte de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) para resolver los pasos a seguir.

A tres semanas del inicio del campeonato, que será el 14 y 15 de marzo en el Autódromo Rosamonte de Posadas, hay más incertidumbre que certeza.

Pese a que falta tan poco el comité ejecutivo de la Femad no dio a conocer los costos y tampoco define la aprobación de los reglamentos tanto deportivo como técnicos, que fueron presentados por la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Automoviles de Competición (AMPPAC).

En esos documentos se dejó asentado la voluntad de los piloto del TC4000 de que puedan correr con 6 gomas nuevas Pirelli (para todo el año) o usar 8 usadas NA (para todo el año).

Al no haber definiciones en la noche del miércoles se reunieron los pilotos con los directivos de la AMPPAC en Oberá y resolvieron que si no reciben el visto bueno al pedido la mayoría de los pilotos del TC4000 no estarán en la primera fecha.

Además si no hay una resolución urgente la primera fecha del Misionero de Pista se podría retrazar debido a que no habría tiempo suficiente para traer las gomas usadas desde Buenos Aires.

Ante ese pedido, anoche, al cierre de esta edición, los presidentes de los cuatro clubes que integran el comité ejecutivo trataban de llegar a un acuerdo para dar a conocer los costos y definir los puntos pedidos por los pilotos del TC4000.

Otro pedido analizado es la de los pilotos que hasta el año pasado corrían en la Clase 2, que ahora ante el cambio de reglamento impuesto por la Femad buscan crear la Clase 3.

La resolución de los costos también tiene preocupado a los pilotos de karting, que en dos semanas deberán empezar su campeonato en Oberá.