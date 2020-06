Los ‘olímpicos’ ultiman detalles para el retorno

Sábado 6 de junio de 2020

Los últimos días hubo varias reuniones en cuanto a la cuarentena, pero no sólo al nivel más alto del gobierno para determinar qué se flexibiliza, pensando, sobre todo, en la economía de la gente. También existieron en el ámbito del deporte. En este sentido, las autoridades tomaron el pasado jueves la decisión: los 143 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos van a poder entrenarse.¿Qué falta? Las federaciones que no lo hicieron deben presentar sus protocolos (el tenis y el rugby, por ejemplo, ya los tienen) al ministerios de Salud, que los debe aprobar. También se sigue estudiando qué provincias y desde qué días pueden recibir la actividad de los deportistas, así como el tema de los traslados.Algunos atletas, como Santiago Lange y Delfina Pignatiello, vienen reclamando poder regresar al entrenamiento porque, si bien los Juegos Olímpicos se pasaran al año que viene, en la Argentina no se puede practicar deportes desde marzo, y para un deportista de elite, el lapso trascurrido es mucho tiempo.