Los niños nos marcan el rumbo

Martes 5 de mayo de 2020

Por Eduardo SaldiviaArquitecto. Admitido en P4CA de ONU-Hábitat. Planificadores por la Acción Climática

El arquitecto español Carlos Rubio Carvajal asegura que las ciudades son el mejor invento de la humanidad, ya que son impulsoras de prosperidad para la sociedad.Actualmente, nos encontramos frente al desafío de repensar nuestras ciudades condicionados por el cambio climático y el surgimiento de enfermedades contagiosas. Debemos planificar ciudades que ayuden a prevenir el Covid-19 y a mitigar el calentamiento global. Lamentablemente, también hemos podido comprobar que si no se las planifican adecuadamente, las ciudades pueden caer en procesos que aceleran la inequidad.Por ejemplo, cuando se habla de temas vinculados con la movilidad sustentable y transporte, autoridades en el tema como Janette Sadik-Khan afirman que si una calle funciona para niños, una calle funciona para todos. Ellos son referencia en seguridad vial y diseño de un espacio público confortable. A muchos preocupa el tema de las ciudades apropiadas para la infancia, por ejemplo, el artista Ricky Martin se sumó como embajador de la buena voluntad en Unicef, enfocándose especialmente en la trata de menores que sufren muchos países.Buscando promover ciudades responsables con los niños, esta agencia de Naciones Unidas dedicada a la infancia publicó en mayo de 2018 el Manual sobre la planificación urbana responsable con la infancia (se puede acceder descargando el código QR al pie de la nota). El documento titulado Dando forma a la urbanización para niños va de lo general a lo particular, desde una perspectiva global a un contexto local, teniendo siempre presente las metas para el desarrollo sostenible de 2030.A lo largo de diez puntos, Unicef nos propone ciertos principios fundamentales que debe atender cualquier ciudad en lo referente a sus menores, al momento de repensarse.1) Invertir respetando los Derechos del niño. Asegurando su desarrollo humano desde la infancia temprana hasta su adolescencia. Planificar ciudades que respondan a sus intereses, involucrándolos y participándolos en la toma de decisiones.2) Vivienda y acceso al suelo. Garantizarles hogares adecuados, un lugar donde puedan sentirse seguros y protegidos para vivir, dormir, jugar y aprender.3) Equipamiento urbano. Brindarles acceso a edificios para su salud, educación y otros servicios sociales.4) Espacio público. Espacios de encuentro y espacios verdes donde los niños puedan encontrarse y participar de actividades al aire libre.5) Sistemas de transporte. Ofrecer sistemas activos de movilidad, bicicletas y peatonales. Es muy importante que los menores puedan acceder al transporte público de manera segura.6) Gestión del agua potable y la salubridad. Contar con acceso equitativo e igualitario a agua potable y sistemas de salubridad e higiene, como lo son baños con adecuadas cloacas y desagües.7) Provisión de alimentos. Crear un sistema de granjas, mercados y vendedores que fortalezcan la cadena de producción, llevando a los niños alimentos sanos y nutritivos.8) Manejo de residuos. Ofrecer un medio ambiente limpio, sin basura, como único camino hacia la sostenibilidad.9) Red energética. Que los niños y la comunidad puedan acceder a energías limpias tanto de día como de noche.10) Redes de datos. Garantizar una conectividad universal, que garantice el funcionamiento adecuado de las tecnologías de información y comunicación, TICs.En definitiva. se propone conceptos, evidencia, herramientas y prácticas prometedoras para crear ciudades prósperas y equitativas donde los niños vivan en comunidades saludables, seguras, inclusivas y verdes.En estos momentos de cambio, y de reformular nuestra realidad, los niños nos marcan el rumbo. No debemos olvidar las palabras de quien fuera alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa: si podemos construir exitosamente una ciudad para los nuestros hijos, construiremos una ciudad exitosa para toda la gente.