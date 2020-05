Los niños a las calles en medio de una grave crisis sanitaria

Martes 19 de mayo de 2020

Los niños de hasta 14 años salieron ayer a las calles de varias regiones de Perú por primera vez en más de dos meses, mientras el país, el segundo de América latina con mayor cantidad de contagios de coronavirus, sumaba cerca de 95 mil casos confirmados.Paralelamente, el gobierno habilitó finalmente a los trabajadores a retirar hasta 25% del dinero depositado en sus cuentas de capitalización en administradoras privadas de jubilación (AFP) con el objeto de solventar sus gastos durante la cuarentena, tras haberse resistido a autorizarlo.Acompañados por un adulto -que no puede llevar más de dos chicos a la vez-, los niños pudieron salir hasta media hora, entre las 18 y las 20, no más allá de 500 metros de sus casas y sin juguetes, pelotas, triciclos ni bicicletas. Los menores tenían prohibido salir de sus casas desde que comenzara la cuarentena, el 16 de marzo pasado.Por otra parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, afirmó que en los hospitales de Lima se está haciendo una selección de pacientes graves de coronavirus para destinar los respiradores y camas a “pacientes recuperables”, y no se atiende a los adultos mayores que requieren de unidades de cuidados intensivos (UCI).“Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen”, declaró Valverde.