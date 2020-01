Los mismos desafíos

Sábado 4 de enero de 2020

Boca inicio ayer una nueva etapa. Ya sin Gustavo Alfaro y con Miguel Ángel Russo como entrenador, el plantel volvió al trabajo luego de un breve receso. Pero el descanso ya quedó atrás y por delante están los grandes objetivos del 2020: la Superliga, la Copa Argentina y, sobre todo, la conquista de la ansiada séptima Copa Libertadores.

Entre los futbolistas que se presentaron en Casa Amarilla para entrenar a las órdenes de Russo estuvieron Carlos Tevez y el italiano Daniele De Rossi. Sobre ellos hay una gran incertidumbre respecto de qué tipo de participación tendrán en el armado del flamante DT del Xeneize.

“Son jugadores de Boca y tienen su contrato. No soy negativo. Hay que esperar los momentos y los tiempos, no hay apuro. Respeto las trayectorias de los dos y su categoría. Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para hablar con ellos y saber lo que piensan”, dijo Russo.

En ese sentido, se refirió a la situación de estos dos jugadores -pero también del resto del plantel-: “Evaluaremos cada caso, a nadie le diremos ‘Váyase’. Pero esto es fútbol y pueden aparecer ofertas. Mi idea es, a los que tengo, sacarles el 100%. Después veremos las circunstancias del fútbol moderno, en las que puede aparecer una oferta grande. La idea es ir armándose”.

En su retorno al club tras 12 años, Russo consideró: “no me encuentro con una exigencia menor a la que me encontré en 2007: veníamos de perder un campeonato, se me había ido (Fernando) Gago, pero hay muchos factores que hacen que después Boca lo resuelva. Estoy contento de volver a un club tan especial”.

“No tuve tiempo de hablar con Gustavo Alfaro, no lo quise molestar. Hay que ser respetuoso. No tengo ningún problema con él, al contrario”, aclaró el DT.

Consultado por posibles refuerzos como el delantero peruano Paolo Guerrero y Éver Banega, Russo sostuvo que “no hay nada imposible, pero tampoco sencillo. Es Boca, no se olviden”.

“Boca es algo muy fuerte que supera todas las expectativas. Lo primero es abocarme a este plantel, después iremos viendo. Sé que hay jugadores que tienen la posibilidad de venir, estamos a un punto del primer puesto en la Superliga, hay que estar tranquilos”, puntualizó.

Durante el 2007, su primer ciclo en el club, el experimentado entrenador dirigió 56 partidos y consiguió el 60.71 por ciento de los puntos.

En lo personal, Russo pondrá en marcha el ciclo técnico número 22 de una carrera de entrenador que ya lleva tres décadas.