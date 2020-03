Los lomos de burro y nuestra estupidez colectiva

Domingo 1 de marzo de 2020

Por Gonzalo Peltzer gpeltzer@elterritorio.com.ar

Dicen algunos que se llaman así por el burro que los inventó; con perdón de los burros, que no tienen nada que ver con la imbecilidad puramente humana de fabricar un obstáculo después de construir una calle, una avenida y hasta una ruta para circular por ella. El lomo de burro es un estúpido contrasentido muy argentino, pero también muy latinoamericano: en la estupidez estamos hermanados como en ninguna otra cosa.Resulta que el jueves a la madrugada se mató Braian Toledo por culpa de un lomo de burro en la ruta provincial 40 de Buenos Aires, en la localidad de Marcos Paz, su pueblo. Toledo era un atleta argentino, lanzador de jabalina, que se preparaba en Finlandia para traernos una medalla de los juegos olímpicos de Tokio. Era un buen atleta, no uno de esos que van en el montón y vuelven con las manos vacías. Había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur (2010), la de bronce en los Panamericanos de Guadalajara (2011) y de nuevo la de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Barquisimeto (2012). El lomo de burro que lo hizo volar en su moto y estrellarse contra un par de palmeras había sido instalado unos días antes y el municipio de Marcos Paz se enorgullecía de semejante obra pública.Estoy seguro de no equivocarme si afirmo que los lomos de burro producen más accidentes de los que evitan. El de Braian Toledo salió en todos los medios del país por lo conocido de la víctima, pero es igual la desgracia, la impotencia y la indolencia en el caso de Verónica Aguirre, que murió en abril de 2003 a causa de un lomo de burro recién colocado en la avenida Roca de Posadas.Conocemos solo los accidentes que salen en los medios, y salen en los medios cuando las consecuencias son graves, como en el caso de la absurda muerte de Braian Toledo. No podemos tener ni idea de la cantidad inmensa de tragedias que producen los lomos de burro. Una comprobación empírica y hasta científica puede certificar cualquier conductor que se topa con lomos de burro impensados varias veces por semana: unos por ser nuevos, otros por no conocer el camino, otros porque nos olvidamos de que estaban allí y casi todos por estar mal señalizados. Para colmo, unos son altos, otros largos, otros filosos… además están las tachuelas, las tortuguitas, los pianitos y los serruchos… Un frenazo, un choque con el de adelante que frenó de golpe, un cocazo contra el techo, rotura del chapón o del carenado delantero, desparrame y pérdida de la carga, de lo que llevamos en el asiento de atrás o en el baúl… Ahora imagínese lo mismo pero en moto y si tiene moto no hace falta que se lo imagine: un desastre que puede ser fatal, porque todos los daños se multiplican en el cuerpo de los motociclistas y sus acompañantes.Los lomos de burro están expresamente prohibidos en las rutas nacionales porque dice la ley que no se pueden obstruir con nada: ni con piquetes, ni con retenes, ni con obstáculos de ningún tipo. Son las provincias y sobre todo los municipios quienes los construyen y los inauguran orgullosos.El lomo de burro es una desgracia argentina. Una más. Es la señal más palpable de la impotencia nacional para hacer cumplir las leyes. Cada lomo de burro nos dice impunemente, autoritariamente: no te pienso educar, no me interesa prevenir, te rompo el auto, me friego en tu carga, te lastimo, te mato…Ojalá funcione esta vez ese otro reflejo adolescente argentino que nos hace actuar cuando ya es tarde: la muerte de Braian Toledo puede ser, por fin, el disparador de la conciencia nacional que termine con el flagelo de los lomos de burro de toda la Argentina.