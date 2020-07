Los libros abrieron las puertas

Martes 21 de julio de 2020

Biblioteca Posadas

Atiende de 9 a 13 de lunes a viernes, para hacerse socio se paga una cuota anual de 800 pesos (de 400 pesos para estudiantes). Más información en Facebook/bibliotecapopular posadas. Biblioteca Chepoyá

En poco tiempo inscribirá a socios. Por ahora atiende de lunes a viernes de 8 a 12. Se pueden descargar libros en un pendrive o pedir que los envíen por correo. Facebook/Biblioteca Granadero Chepoya. Biblioteca Sarmiento

Con 105 años de vínculo con la comunidad, tiene una inmensa colección de títulos y presta el servicio de atención al ciudadano, que orienta en la gestión de trámites personales en Anses y otras oficinas. Facebook/Biblioteca Sarmiento.

Las bibliotecas populares vuelven a atender al público tras permanecer cerradas desde el inicio de la cuarentena preventiva de coronavirus. Poco a poco en toda la provincia cada institución retoma sus funciones presenciales siguiendo el protocolo de seguridad e higiene estipulado por las autoridades provinciales y de cada comuna y con adaptaciones para cada espacio.Si bien en todo este tiempo la gente no pudo acceder a los anaqueles, los bibliotecarios consultados coincidieron en que nunca se dejó de trabajar. Hubo compra de libros online, catalogación, trabajos administrativos y, sobre todo, mucha interacción en las redes sociales.Ayer, la Biblioteca Popular Posadas (BPP) reabrió sus puertas para la devolución y entrega de libros y aún no se habilitó la permanencia en sala. Los socios se acercaron a devolver textos solicitados en el verano y que permanecieron en sus manos al decretarse el confinamiento obligatorio.Además, renovaron títulos para seguir alimentando el hábito de la lectura.Laura Abián, encargada del área infantil de la BPP, en entrevista con El Territorio, contó que “en todo este tiempo la gente siempre estuvo en contacto con nosotros a través de las redes. Hoy reabrimos, aunque no se puede ingresar al salón, colocamos una mesa en la puerta y los socios pueden pedir un título o los orientamos, ya que de muchos ya conocemos también sus gustos”.“En la página de la biblioteca está todo el catálogo”, advirtió.Explicó que en esta primera etapa no puede ingresar el público y que cada libro que se regresa queda en cuarentena por 14 días antes de volver a circular.“Vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 13 estrictamente para préstamo de libros, la atención es fundamentalmente para devolver y llevar material. Nuestros socios están acostumbrados a ver qué hay en la estantería, pero ahora eso no se puede hacer”.Los libros quedan aislados por dos semanas para garantizar su desinfección, ya que no se puede utilizar ningún producto para limpiarlos porque estas sustancias pueden dañar el material.Abián destacó que la biblioteca tiene un estrecho vínculo con la comunidad: “Es un espacio muy activo, muy vivo, con una comunidad muy presente, y ahora no podemos hacer los ciclos de arte y cultura, pero sí pudimos reabrir para préstamos, que ya es un gran paso y esperamos que de a poco regrese la normalidad”.Consideró que el acto de leer fue una herramienta importante para las personas que no pudieron -y las que aún no pueden- salir de sus casas por meses.“Muchas personas nos preguntaban cuándo abríamos, qué podían leer, y nuestra recomendación fue que miren sus libros. En la mayoría de las casas hay un par de libros que seguramente quedaron medio olvidados, entonces este tiempo fue ideal para repasar viejas lecturas. Cada vez que abrimos un libro, aunque ya lo hayamos leído, lo vamos a resignificar”, planteó.“Se extraña la biblioteca porque es un lugar muy amigable, además de los libros están los ciclos de cine, música, teatro. Yo a la biblioteca la siento como mi segunda casa”, indicó María Susana García Coni, que llegó hasta el edificio de calle Córdoba 2069 para renovar sus lecturas.Relató que durante el aislamiento revisó su biblioteca: “Me reencontré con libros que me encantaron y también pude separar algunos para donar, en ese sentido fue un tiempo provechoso”.En tanto, Cristina Krause explicó que muchas horas de la cuarentena se dedicó a leer y a volver sobre textos que tenía guardados. “Me gusta leer de todo, me gusta mucho la novela histórica, pero en realidad soy una lectora de todo”, señaló.A inicios de este año, la Biblioteca Popular Granadero Chepoyá -ubicada en calle Junín 2236, junto a la sede de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Misiones- reemprendió su servicio luego de permanecer cerrada por algunos años.Leo Duarte, nuevo director, detalló: “Tenemos una colección de 10.000 títulos, hay de todo, estoy también apuntando a tener la mayor cantidad de textos de autores misioneros”.Ofrecer un amplio acervo de libros regionales es una de las metas de esta nueva etapa de la biblioteca.El lugar, que cuenta con objetos históricos y pinturas de Mandové Pedrozo y Aníbal Cambas, busca además abrirse paso como un centro cultural.“Teníamos una amplia agenda para este año, pero debimos suspender por la cuarentena. Queremos que sea un espacio para que haya charlas, ciclos de arte y cultura y que esté a disposición de quienes quieran generar eventos de este tipo”, sostuvo Duarte.Otra iniciativa consiste en recuperar la figura del soldado Chepoyá para poner en valor su historia y legado.La biblioteca está en proceso de presentar documentación a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) para acceder a subsidios y fomentos.“Como no funcionó durante un tiempo, ahora debemos actualizar papeles y así poder recibir una ayuda y renovar los títulos”, consignó el director.La biblioteca atiende de 8 a 12 para buscar libros y también se puede llevar un pendrive para acceder a textos digitales de autores regionales. Hay cientos de libros en formato PDF.Para colaborar, los usuarios pueden adquirir escritos desde 50 pesos. Además, los títulos a la venta están cargados en las redes sociales.La centenaria Biblioteca Popular Sarmiento, de la localidad de Santa Ana, también volvió a recibir a los vecinos hace unos días.Elsa Tañski, encargada de la biblioteca de la localidad y presidenta de la Federación Misionera de Bibliotecas Populares (Femibip), contó que la entidad, muy querida por los santaneros, “presta en este tiempo un servicio de atención al ciudadano que tiene que ver con la orientación y guía para gestiones en organismos públicos como Anses. Además, la gente también viene a devolver los libros, a ponerse al día con la cuota y a llevar nuevos títulos”, notó.Y reflexionó: “Estamos contentos por poder reencontrarnos en este espacio, que es de fomento de la lectura y la cultura. Los bibliotecarios toman todas las medidas de cuidado y las explican a los usuarios”.