Viernes 24 de enero de 2020

A falta de diez días para dar inicio la segunda edición del torneo Regional, Nacional de Puerto Piray se quedó sin director técnico y le ofreció a dos históricos del club que formen una dupla técnica para afrontar la competencia.

Con respecto a la desvinculación de Diego ‘Ricky’ Ensina del cargo de entrenador del Nacio, desde la dirigencia manifestaron que el DT tuvo varios inconvenientes con los referentes del plantel, por tal motivo se dialogó con él y se decidió que lo mejor era cortar el vínculo de común acuerdo.

En tanto que técnico Ensina, también explicó los motivos por cuales tomó la decisión de dar un paso al costado: “Los jugadores de Piray son muy complicados, hicieron mucha camarilla porque no le gusta la competencia interna”.

A lo que agregó: “Llevé a varios jugadores de primer nivel y experiencia, esto no gustó y comenzaron los problemas. Como la dirigencia no me apoyó me pareció lo más correcto bajarme del proyecto y que ellos sigan trabajando a su manera”.

El equipo del Alto Paraná venía trabajando intensamente en la parte física, con el objetivo de ir aflojando las cargas y agarrar ritmo de juego, entre el fin de semana pasado y esta semana se realizaron dos partidos amistosos con buenos resultados.

Pero nada de esto logró frenar el conflicto y ahora la dirigencia busca armar un cuerpo técnico local, debido a que faltan pocos días para el debut ante Guaraní en condición de local en el torneo Regional.