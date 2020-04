Los Juegos Olímpicos de Tokio serán anulados si no se hacen en 2021

Miércoles 29 de abril de 2020 | 11:15hs.

El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, advirtió que los Juegos Olímpicos "serán anulados" si no se controla la pandemia del coronavirus, que ya provocó la postergación de la cita al año próximo."Si la pandemia no está bajo control en 2021, los Juegos serán anulados", afirmó Mori en una entrevista con el diario japonés Nikkan Sports.El coronavirus obligó al Comité Olímpico Internacional (COI) y al gobierno de Japón a aplazar los Juegos, programados del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.Mori expresó que una nueva postergación es inviable por lo cual si para esa fecha la Covid-19 no está bajo control los Juegos Olímpicos serán cancelados.El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020 respondió con un contundente "no" ante la consulta de un posible nuevo cambio de fecha para la cita por la pandemia, a la que calificó como un "enemigo invisible".Igualmente, Mori expresó su confianza en que el coronavirus será controlado y permitirá a Japón y al COI desarrollar "los Juegos en paz el próximo verano"."Estos serán mucho más valiosos que cualquier otro si logramos realizarlos tras ganar esta batalla. Debemos confiar, de los contrario nuestro duro trabajo y esfuerzos no tendrán recompensa", consideró Mori.El presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura, también alertó hoy que será "difícil" llevar adelante los Juegos Olímpicos sin una vacuna eficaz o un tratamiento efectivo contra el coronavirus.