Los Juegos Culturales Evita se realizarán de manera virtual

Martes 23 de junio de 2020 | 16:00hs.

La edición 15 de los tradicionales Juegos Culturales Evita no escapa la las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, por lo que se se han implementado modificaciones con respecto a las disciplinas participantes y a la modalidad de evaluación. El reglamento podrá ser consultado en las dependencias de cultura de cada municipio o en cultura.misiones.gob.ar Las disciplinas que en este caso se presentarán son Artes Visuales, en las sub-disciplinas Pintura, Dibujo y Fotografía; Literatura en las subdisciplinas Poesía y Cuento y Audiovisuales Videminuto. Salvo esta última, en las otras cinco disciplinas está abierta la participación de las categorías sub 15, sub 18 y adultos mayores.Para los Juegos Evita Evita edición 2020 el lema que unifica a todas las disciplinas es "Abraza tu Cultura". Se apunta a que todas las obras y producciones que se presenten por las distintas disciplinas respondan a este lema, entendiéndose como la posibilidad que tenemos de acercarnos y abrazarnos en el actual contexto.Como se viene realizando en años anteriores, los municipios se ocuparán de hacer la difusión del certamen e implementar la modalidad de selección que crean más conveniente. Inclusive se habilita que allí donde las medidas sanitarias hayan podido flexibilizarse, se hagan encuentros presenciales.Los concursantes ganadores de la categoría Sub 18 y de Adultos Mayores de las ediciones 2017, 2018 y 2019 podrán ser integrantes del plantel de jurados (en la disciplina en la que hayan participado, independientemente de la categoría), en las instancias finales municipales y provinciales, quedando a entera disposición de lo que considere pertinente el equipo de Coordinación Provincial.En la instancia final provincial la evaluación estará a cargo de un jurado integrado por: referentes de las distintas disciplinas establecidos por reglamento, un representante institucional de la Coordinación Provincial y por un especialista representante a cargo de la Coordinación Nacional. La evaluación en todas las disciplinas y categorías será establecida a partir de criterios especificados.La Instancia Nacional será un Encuentro de formato virtual que posibilitará la difusión y protagonismo de los ganadores finales de cada provincia. Esta Instancia Nacional consistirá en un Encuentro del que participan los que lograron superar las instancias anteriores de cada una de las provincias. En dicho encuentro se desarrollarán clínicas artísticas de calidad con docentes, a fin de brindar herramientas en la formación y en el proceso de aprendizaje de cada participante.Una vez concluido el Encuentro Nacional, serán otorgadas tres menciones especiales para cada disciplina por categoría (Jóvenes y Adultos mayores), en las cuales se tomarán en cuenta diferentes aptitudes artísticas definidas según cada jurado y la posibilidad de acceder a Becas de estudio a través del Fondo Nacional de las Artes.También, ante la imposibilidad presente de realizar un viaje de encuentro e intercambio presencial, tendremos la oportunidad de desarrollar un libro que exponga las obras producidas de los ganadores en todas las disciplinas de la presente edición y, a su vez, divulgue los testimonios de todas las personas que de alguna u otra manera estuvieron involucradas en los Juegos Evita 2020.Existe además la posibilidad de reunir cuentos y leyendas populares de cada provincia, con la intención de recrear la herencia popular y reflejar la identidad de las mismas.