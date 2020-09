Los incendios en Villa Carlos Paz amenazan con llegar a las casas - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 11:15hs.

Varias dotaciones de bomberos combatieron este lunes focos de incendios en una zona serrana muy cercana a la localidad de Villa Carlos Paz, en el centro oeste de Córdoba, pero las llamas, por momentos incontrolables, quedaban a menos de cien metros de las casas. Las autoridades enviaron a los aviones hidrantes a la zona, donde no se registraron lluvias desde marzo.El Ministerio de Seguridad de Córdoba precisó que en esa ciudad se desplegaron 33 bomberos para controlar el perímetro del fuego y evitar que las llamas destruyan las casas mientras que un avión FireBoss los apoyó desde el aire en la zona de operación del lago San Roque.Una vecina de Villa Carlos Paz describió la situación: “Estoy asustada, dependemos de los bomberos y de la Virgen porque atrás de la montaña está la gruta de Lourdes. Soy de Banfield, pero hace cinco años que vivo acá. Esto nunca lo vi”.Diego Concha, director de Defensa Civil de Córdoba, informó: “Evacuamos a 26 vecinos e internamos a tres bomberos, uno con problemas respiratorios y los otros dos con quemaduras”.Pero la villa turística no fue la única afectada por los incendios. En Los Quebrachitos, cerca de Unquillo, en las Sierras Chicas, combatieron las llamas 40 efectivos con el apoyo de dos aviones hidrantes.La situación climática no ayuda: a la falta de lluvias en los últimos seis meses se sumaron en las últimas horas los pronósticos sobre fuertes vientos, que podrían ocasionar la propagación de los focos.Mientras tanto, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que se registraron otros focos de incendios en Salta, San Luis, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.El organismo detalló en su reporte diario sobre incendios forestales que en la provincia de Santa Fe se localizaron focos activos en Los Amores y en el Delta del Paraná, que comparte con Entre Ríos, y que lo mismo sucede en el Paraje La Totora, del departamento de General San Martín, en San Luis, y en Villa Olivari, Corrientes.Afortunadamente, en Cañada Ombú, Santa Fe, en el departamento entrerriano Islas del Ibicuy y en la ciudad El Carmen, en Jujuy, se lograron controlar los incendios.También en la Reserva Provincial Aconquija y en la localidad de Río Chico, en Tucumán; en el Parque Nacional Chaco, en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires; y en el departamento de Apóstoles, en Misiones.En tanto, en las localidades de San Carlos Minas, Salsacate, Calamuchita, La Cruz, Cosquín, Embalse y Alta Gracia, de la provincia de Córdoba, se logró contener los focos al igual que en los departamentos catamarqueños de Ancasti y Paclin.Finalmente, en San Rafael, Mendoza, y en Ledesma -sobre el Gasoducto Ledesma- en Jujuy, también se contuvieron los incendios, concluyó el SNMF.