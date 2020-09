Los guiños que faltan - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Todas estas obras son supervisadas por profesionales que integran la comisión directiva y otros socios.

En medio de las negociaciones entre Oberá Tenis Club y Estudiantes de Concordia, por la venta de la plaza para la Liga Nacional de básquet, ambos clubes aseguraron que estaban “negociando”, pero apareció una voz importante, con un guiño para los de la Tierra Colorada.Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquet, habló con El Territorio y contó detalles de lo que es un secreto a voces: un arreglo entre los de Oberá y los de Concordia por la plaza en la elite del básquet argentino.“Nosotros, como organización, tenemos que respetar el plazo que establece el estatuto. Cuando un equipo como Estudiantes de Concordia decide poner en venta su plaza, hay una prioridad deportiva”, comentó Montenegro, y explicó que “en este caso, Villa San Martín tenía la primera opción (cuando se dio por finalizada la Liga Argentina tenía mejor promedio de victorias) para poder comprar la plaza, la segunda era de OTC”.“Pero Villa San Martín no manifestó sus intenciones de querer comprar la plaza. Entonces arrancaron las gestiones entre Concordia y Oberá. Nosotros tenemos que cumplir la formalidad de esperar hasta el viernes (por hoy), que vence el plazo, y seguramente se anunciará el acuerdo entre los dos clubes”, adelantó Montenegro.El dirigente recalcó que las negociaciones son entre clubes, pero deslizó que “por los conocimientos que tenemos, sabemos que están trabajando y todo está encaminado a que OTC juegue la Liga Nacional y Estudiantes la Liga Argentina”.Cuando el pasado lunes por la tarde los dirigentes del Verde de Concordia hablaron en conferencia de prensa, no dijeron cuál sería el destino del equipo. Si es que volvía a la Liga Argentina tras siete temporadas en la Liga Nacional o si bajaba aún más. Montenegro, por su parte, confía en que el arreglo sea plaza por plaza.En referencia a lo que costaría el intercambio de los lugares en las respectivas ligas, Montenegro aseguró que no hay un monto que fije la Asociación de Clubes. “Es un acuerdo entre clubes. En este caso habría un cambio de plazas, pero es algo que lo manejan entre los clubes, nosotros no nos metemos en el acuerdo que se celebre”, explicó el máximo dirigente de la asociación.Pero más allá de las negociaciones, de la espera por los tiempos que pide el estatuto, Montenegro tiró un guiño contundente: “Para nosotros va a ser una alegría que Misiones tenga una plaza en la Liga Nacional”.“Oberá hace tiempo viene demostrando que tiene un proyecto deportivo y los dirigentes se vienen esmerando para llegar a ese nivel y, ojalá, en esta oportunidad que se les presenta la aprovechen y sigan creciendo como institución”, agregó Montenegro, dando a entender que el desembarco de OTC en la Liga Nacional está dado.Por otra parte, mientras aguardan la grata noticia, las obras de remodelación continúan avanzando en distintos puntos del predio del Celeste y ayer se encargaron de reflejarlo en las redes sociales.Estas acciones de mejoramiento responden a la necesidad de tener las instalaciones en las mejores condiciones y que las estructuras acompañen el crecimiento deportivo que atraviesa el club.Gracias a diferentes gestiones en conjunto, el aporte de los socios y el empresariado local y provincial, se están ejecutando refacciones en el estadio de báquet (tribunas y vestuarios), salón de eventos y oficinas.En el estadio ya se ejecutaron refacciones en el parqué con la instalación de un sistema de caños por debajo del piso, que permitirá una mayor durabilidad de la madera gracias a una turbina que permite airearla cada cinco horas.Además, las maderas cambiadas serán destinadas a la cancha 2, donde actualmente se están llevando adelante los entrenamientos de las categorías formativas.Asimismo, en las tribunas se instalaron 300 butacas (150 por lado) para una mayor comodidad del público.En la zona de vestuarios, tanto local como visitante, se realizaron nuevos ingresos que dan acceso directo a la cancha. También se realizó un importante trabajo de pintura general en todo el estadio.Otra novedad es que por exigencias reglamentarias se reemplazaron los tableros del estadio por modernas “jirafas”.En el salón de fiestas, mediante el programa nacional “Clubes en Obra”, al que el club accedió gracias al acompañamiento del Ministerio de Deportes, se encaró el cambio total del cielorraso de PVC al que acompañará una nueva iluminación LED.Asimismo, se están readecuando las oficinas existentes, para darles mayor amplitud sumada a la creación de un museo histórico, donde estarán exhibidos trofeos, fotografías y otros elementos que hacen a la rica historia institucional.