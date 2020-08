Los guardianes de la historia

Domingo 9 de agosto de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

El Clemente Argentino Fernández de Oliveira es un ícono de Villa Sarita. Está en el corazón del barrio y fue testigo de hazañas históricas de Guaraní a lo largo de sus 88 años de historia. Antes, claro, no era de cemento y tampoco tenía un tribuna techada. Desde la mitad de la cancha no se veían los edificios que hoy van ganando su lugar en sus alrededores.Desde aquel 12 de junio de 1932, cuando un grupo de jóvenes fundó Guaraní Antonio Franco (aún no tenía ese nombre) hasta ahora, la Franja se fue ganando su lugar en Misiones y la región. Es sinónimo de fútbol en Misiones y ellos, los guardianes de esa historia, fueron testigos de todo eso.Hugo Edgardo Encina, Mario Zelaya y Jorge Cubas son tres de los más antiguos socios que tiene el club de la capital misionera. Muestran con orgullo sus carnets de socios honorarios y cada fin de semana que la Franja juega en el Clemente Fernández de Oliveira, tienen su butaca en la platea preferencia. Se la ganaron después de tantos años y tanto esfuerzo dedicado al club que aman y esperan, ansiosos, para ver nuevamente a la Franja en acción.Para Zelaya, Encina y Cubas no hay discusión. La Franja es el club más representativo, si es que de fútbol se habla, de la Tierra Colorada. Jugar en los torneos Nacionales durante los 70 y los 80 le dio al club de Villa Sarita una fama reconocida a lo largo y ancho de Argentina.Pero los personajes de esta historia tienen fresca la memoria de cuando todavía no se habían levantado las tribunas de cemento. De esos tiempos en los que la Franja estaba armando su camino en los viejos regionales.“Guaraní fue la primera institución que visité, a pesar de que toda mi familia era del club Sarmiento (el otro club del barrio). Mi abuelo fue socio fundador y primer presidente de ese club. A Guaraní lo conozco desde mi infancia, porque vivo a una cuadra del club”, recordó Zelaya, quien a sus 80 años disfruta de estar en el campo de juego del estadio.Parte del barrio y del club desde hace mucho tiempo, Zelaya eligió los colores rojo y blanco por sobre los de Sarmiento. Supo sufrir y disfrutar con la Franja. “Me acuerdo de los partidos contra River, Boca e Independiente. Recuerdo los regionales y los nacionales”, agregó quien, sentado desde su platea parece recordar ese viejo estadio rodeado de tablones.“Esto (por el estadio) es otra cosa. En nuestra niñez la cancha estaba rodeada con tablones en todo el perímetro y ver todo esto es un sueño para todos nosotros”, comentó y confesó que “para entrar en esa época a jugar le teníamos que pedir al canchero”.Es que Zelaya pasaba mucho tiempo en el club y, al vivir tan cerca, la cancha de la Franja fue casi el patio de su casa por muchos años.Hugo Edgardo Encina empezó su historia lejos de Posadas, en Azara. Fue maestro en Aristóbulo del Valle y allí conoció a quien hoy es su esposa y en 1962 llegó a la capital provincial y a Villa Sarita. Literalmente al lado del estadio.“Guaraní ocupa dos manzanas y media. Yo compré una casa acá atrás y ahí hoy vive mi hijo”, contó quien el martes cumplirá 92 años. Encina tiene el lujo de poder decir que es más grande que Guaraní, aun que para él siempre lo más importante será el club.“Con Nenito Fernández de Olivera anduvimos mucho para conseguir apoyo y construir la techada. Fuimos a hablar con el entonces gobernador César Napoleón Ayrault y nos ayudó. Por eso una de las tribunas lleva su nombre”, recordó Encina.Nenito era Clemente Fernández de Oliveira, uno de los presidentes más recordados de Guaraní y por quien el estadio franjeado lleva su nombre.Desde que llegó a Villa Sarita a principios de los 60, Encina se convirtió en un hincha más, pero en uno especial. Formó parte durante muchas veces de la Comisión Directiva del club y se encargó de que sus hijos y nietos sean de Guaraní. De hecho se dio el gusto de ver a uno de sus nietos campeón con la Franja sentado en la misma butaca que ocupa hace años.“Hasta ahora, con casi 92 años de edad, vengo a la cancha a verlo a jugar a Guaraní y me alegra mucho seguir participando”. Eso es Guaraní para Hugo Encina, una alegría, una pasión que supo transmitir a su familia y un legado que les dejó a las nuevas generaciones.Hace pocos días, más precisamente el 22 de julio, Jorge Cuba cumplió 60 años como socio de Guaraní. Ese día, cuando tenía apenas 14 años, firmó como jugador del club y casi una semana después lo hizo en la liga, para poder defender la camiseta franjeada, aunque su historia con el club se mantiene viva.“Empecé en la quinta del club y luego tuve que dejar, me dediqué a trabajar, pero siempre estuve ligado al club. Fui parte de la Comisión Directiva y Guaraní forma parte de mi vida”, contó.A Cuba lo liga a Guaraní algo más que la pasión por el fútbol. Lo separan de la cancha apenas algunos pasos: “Yo vivo a media cuadra del club, así que si hay un partido estoy presente”.Al igual que Encina y Zelaya, Cuba tiene su asiento especial en la platea preferencial del estadio y guarda, como uno de sus mejores tesoros, el carnet de 1960 que lo ligó para siempre a Guaraní.“Tuve muchas alegrías y emociones con Guaraní, pero lo más grande fue verlo jugar con Boca y ganarle a Independiente, al campeón del mundo, con gol de Palito Arce”, rememoró desde el campo de juego.“Yo era muy pequeño y mi mamá venía a visitar a una amiga que vivía acá en el club y que era la esposa del canchero del club. Ella venía a ver a su amiga y yo a ver los partidos, así que siempre estuve conectado con el club”. Así empezó la historia de Cuba con la Franja y continúa.Pero a veces en la historia no son todas buenas. Hoy Guaraní busca retornar a esas épocas de gloria, en las que supo codearse con los grandes del fútbol argentino y eso para Cuba no es un problema: “Nunca perdemos la esperanza, siempre estamos firmes”.Guaraní por encima de todo y la pasión y el amor al club como motores. Esas son las premisas de quienes fueron y son parte de Guaraní. De quienes son los guardianes de la historia en Villa Sarita.