Los gimnasios brindan clases online y alquilan equipos para sostenerse

Gimnasios, academias y todos los centros de entrenamiento y actividad física permanecen a puertas cerradas desde que comenzó la cuarentena. Algunos incluso decidieron suspender las actividades unos días antes de que se dictara el confinamiento obligatorio. Sin embargo, a poco más de un mes del parate, el sector debió resignificar sus prácticas y hábitos para generar ingresos, solventar algunos gastos y sostenerse económicamente.En ese sentido, el uso de las tecnologías, que permiten clases online, como así también el delivery o encomiendas, que facilitan el envío de sets de equipos de entrenamiento, se convirtieron en las alternativas más rentables para sostener al sector.“El alquiler de sets es un paliativo. Si bien con los materiales que tengo no logro armar equipos para todos, sí puedo continuar trabajando con aquellos que vienen desde hace mucho tiempo al gimnasio y, de alguna manera, eso me permite también mantener a mis clientes”, señaló Domingo Irala, instructor y propietario del Gimnasio Sócrates, en diálogo con El Territorio respecto al equipo que alquila el instructor consta de una barra, mancuernas, discos, tobilleras y un colchoneta. Pero además, el asesoramiento online es otra herramienta que le permite al instructor seguir en contacto con muchos de sus alumnos. “Si bien pude rentar el set a algunos pocos, las clases online me permiten seguir en contacto con la mayoría. Ya sea por WhatsApp o Facebook, mediante videos y llamadas, sigo dando clases a los que me contactan”, contó.En consonancia, otros de los gimnasios que potencia el asesoramiento vía redes sociales es Magicgam. El espacio se ingenió para brindar clases online mediante redes sociales y además alquilan sus bicicletas fijas a los alumnos que ya venían asistiendo a las clases de spinning. Con el hashtag #Descuarentenate, ofrecen clases de crosstraining, cardiojump y hiit entre otras propuestas.Por otra parte, Lucas Biali, coachfitness destacó que debió resignificar sus prácticas y asesorar a sus alumnos a través de diversas plataformas. “El aislamiento social nos sorprendió a todos. La cuarentena produjo un quiebre en las prácticas cotidianas de nuestras vidas. Y, como todo quiebre, nos llevó a replantearnos nuevas opciones, para sobrellevar esta situación”, deslizó con optimismo. “En mi caso brindo asesoramiento personal a mis clientes. Empecé subiendo videos en vivo al Instagram, también practiqué con la plataforma Zoom. Pero la idea que mejores resultados me brindó fue la conversación individual. Así que adquirí un equipo de trabajo funcional y a partir de allí comencé a filmar videos y compartirlos personalmente con mis clientes”, explicó el coachfitness. Y agregó: “Eso me dio mejores resultados. De todas maneras, tuve que reducir el valor de la cuota mensual”.Ahora bien, todos coincidieron en que tanto las clases virtuales como el alquiler de sets, máquinas y equipos de entrenamiento son estrategias paliativas a la situación. Es decir, se presentan como alternativas rentables que permiten solventar algunos de los gastos que manejan los gimnasios como así también el día a día de los trabajadores. Sin embargo, estas propuestas alcanzan a cubrir solamente una parte de los costos que tienen los gimnasios y solamente permiten mantener en pie los centros, puesto que la ganancia es mínima o, en algunos casos, nula.El rubro figura como uno de los más afectados por el contexto. Y representantes del sector aseguraron que reponerse de esta pandemia conllevará varios meses. “Los gimnasios se están fundiendo. Algunos han decidido cerrar de manera indefinida, otros están vendiendo sus máquinas para costear los gastos del mes, y otros tantos buscan alternativas como alquilar equipos o brindar clases online”, destacó Gabriel Leguía, personal trainer, a Radioactiva 100.7 “Estamos sumando deudas en vez de generarnos ingresos. La única salida que le encontramos a esta situación es reabrir nuestros espacios con un protocolo de seguridad y control especial”, relató.Domingo Irala, quien además de instructor es también vicepresidente de la Asociación Provincial de Fitness y Musculación, se sumó a la causa y destacó que alrededor de 10 gimnasios de la provincia, unos seis en Posadas y otros cuatro en el interior de Misiones, decidieron desertar indefinidamente. A esos se suman aquellos que vendieron maquinaria para costear los gastos del mes. “Desde la Asociación estamos difundiendo un petitorio nacional de reabrir los espacios con un protocolo se seguridad e higiene que permita que nos sigamos cuidando entre todos. Y a la vez, que nos habilite volver a trabajar. Hay familias que viven de esto, hay trabajadores que se están fundiendo, necesitamos reactivar el sector”, expresó. “Entendemos la situación actual pero solicitamos poder volver a trabajar bajo estrictos controles de seguridad y protección. Nosotros somos agentes de salud, promovemos el bienestar y los buenos hábitos, necesitamos reactivar el rubro”, cerró.