Los fractales circulares de Vanessa o así está mi corazón

Viernes 17 de julio de 2020

Por Marcelo Rodríguez Fotoperiodista

El azul oscuro del cielo sumado a los relámpagos que iluminan el horizonte hacen que la amenaza del castigo celestial se vea más real y cercana. Noé había tomado en serio las advertencias y siguiendo las instrucciones recibidas construyó el singular arca que servirá, cuando se avecine el diluvio, de refugio y salvación para él, su familia y el resto de la creación.

Apenas un rato antes de las primeras gotas todos estuvieron dentro de la embarcación afrontando lo que sería una convivencia inédita. El relato bíblico no cuenta pormenores de cómo fueron esos días a bordo alejados de las actividades de cada uno. Seguramente pasada la euforia de embarcarse con peculiares compañeros de navegación, sintieron la necesidad de replantearse algunas cosas. Quizás experimentaron la necesidad de pensar sobre los cambios, los peligros, sobre las cosas que valoraban y ahora de repente ya no podían disfrutar. Posiblemente encontraron el tiempo que les faltaba para dedicarlo a cuestiones postergadas y también se habrán ocupado de hacer que el lugar donde estaban encerrados esperando el cese del diluvio universal, fuese acogedor.



El momento en que estás

Los días pasan y llevamos más de cuatro meses en cuarentena, encerrados hasta que al fin escampe el diluvio coronavirus. En ese contexto, el encierro trajo la oportunidad de dar una mirada hacia el interior de cada uno y potenciar actividades creativas, artísticas y de adecuar nuestros ‘camarotes’ mientras amaina el temporal.

Vanesa Vargas (44) pinta mandalas y señala que su actividad se acrecentó. Explica que al estar las personas más tiempo en sus casas experimentaron la necesidad de mejorar sus espacios, sus ambientes y requirieron su arte.

El mandala tiene una magia muy particular, no sólo es un objeto decorativo, posee además la capacidad de armonizar y brindar equilibrio. Los colores y la geometría, combinados, tienden a generar eso. Coinciden necesidad y cualidad, hay demanda de la mágica figura que deriva en una mayor producción pero ahora con más tiempo, eso que la artista considera el gran tesoro como para poder realizarla de una manera creativa.

“Todos tenemos capacidad de crear, pero suele faltar el momento para poder desarrollarla, para encontrarnos con nosotros mismos”, sugirió Vanessa.



El tiempo es veloz

El aislamiento físico, el aplazamiento de actividades y encuentros masivos no nos deja más remedio que mirar para adentro y activa una vital pesquisa, la del centro de cada uno, encontrarlo da una ubicación en un lugar, un punto de referencia. El lenguaje coloquial da cuenta de eso al decir ‘tenés que encontrar tu centro’ o ‘lo estás perdiendo, centrate’. En el mandala, al ser un círculo, ocurre tal cual. Crece a partir de un centro, de dentro hacia fuera. “Creo que es lo que todos deberíamos hacer” reflexiona. “Si el centro está mal, todo queda desarmonizado”, suma Vanessa.



Todo pasa

En esta arca en la que viajamos, que es el planeta, existe un clima de temor, angustia y hastío. El peligro de enfermar y de morir puede generar desesperanza, incertidumbre y miedo. Ronda un enemigo invisible que puede estar en cualquier lado y no existe vacuna que nos proteja. Sin embargo dentro de cada uno anida la capacidad de resignificar ese mensaje de muerte y aniquilación.

“El color quizás no sea la cura médica de la enfermedad, pero si es un vehículo que transmite otro mensaje diferente, de aliento, de esperanza, de que esto se va a terminar,” afirma Vanesa y lo vuelve a asegurar con el énfasis de quien expresa una certeza firme, “porque va a terminar. Es parte de un ciclo, como lo es el mandala en sí mismo”.



“La respuesta está en el aire”

Ante el terrible panorama desesperanzador de hastío y temor hacia la muerte, empobrecimiento e inseguridad, el arte se postula como la respuesta a tanto drama. “Estos meses fueron los más prolíficos, la gente me encargó más mandalas, para generar tranquilidad en sus ambientes. Se pusieron a pensar en ellos, en su familia y en el espacio donde pasan gran parte del tiempo. El hogar es donde al fin de cuentas confluye obligatoriamente la vida cotidiana ahora”, grafica Vanessa.

Si antes se podía descomprimir presiones afuera, ya sea en el disfrute mirando deportes, o en las fiestas o espectáculos, ahora hay que bancar la parada puertas adentro. Se hace preciso generar la armonía dentro. Eso es lo que propone el mandala en su lenguaje. Es que el color transmite emociones. Uno entra a un lugar y se siente bien o mal y el color tiene mucho que ver con eso. El equilibrio también es generador de paz. Esta estructura de diseños concéntricos se basa en una geometría sagrada que tiene base en la naturaleza, representa la composición fractal del universo. Es armonía, color, simetría, luz. Y todo eso contiene un mensaje que no puede ser malo, sino esperanzador.



El ritual del mandala

Ante la vista del ojo poco avezado podrían parecer similares, pero no es así. Cada obra es única e irrepetible. “Cuando me piden que les haga uno y me lo muestran diciendo: ‘así lo quiero’, lo más probable es que lo que les haya impactado sea la gama de colores. No puntualmente los dibujos sino la combinación cromática. Yo les explico: ‘va a ser para vos, por eso no va a ser exactamente igual al modelo’. También pasa que me mandan fotos de sus espacios o me cuentan que falleció un familiar querido y que buscan tranquilidad”, cuenta.

La artista aprendió a leer las demandas de los clientes; por ejemplo, descubrió que el pedido de más vida para un ambiente suele querer decir que lo que reclaman es más color.

El arte a pedido tiene sus bemoles y trae el peligro de repetirse, de automatizar lo que es pasión. El antídoto que encontró Vargas es parar y buscar su propio centro y luego sí, volver al encargo.



El mundo puede mejorar

Noé mira por la abertura buscando la luz del sol colándose por entre las espesas nubes. Vanessa Vargas también observa el cielo porque tiene pendiente el proyecto de mandala en forma de falso vitral donde los haces luminosos teñirán de colores los ambientes, como en las viejas catedrales.