Los famosos se sumaron en repudio a la tapa de ‘Caras’

Viernes 24 de julio de 2020

La última edición de la revista Caras se colocó de inmediato en el ojo de la tormenta, apenas en sus redes sociales se difundió la portada de esta semana. Allí aparecen la Reina de Holanda, Máxima Zorreguieta y su hija mayor, Amalia, junto a un título que obtuvo un rechazo unánime: señala que la adolescente de 16 años “luce con orgullo su look ‘plus size’”.En las redes sociales se sintieron las voces reprobatorias de referentes del feminismo y dirigentes políticas, pero también de muchas mujeres anónimas, que fueron acompañadas por el repudio de las famosas. La primera en alzar la voz dentro del mundo del espectáculo fue Carla Peterson. Reflexiva, la actriz no dudó en tomarse un momento para opinar al respecto: “Esto también enferma. Para que las próximas generaciones sean libres y felices esto no puede seguir pasando”, alertó, compartiendo un texto de Mujeres que no fueron tapa, muy crítico con la publicación.El posteo que Peterson realizó en su cuenta de Instagram recibió una ola de comentarios positivos y más de 55 mil likes. Sus seguidoras se alistaron detrás de sus palabras, y sus colegas no quedaron al margen. Eugenia Tobal también se enojó por lo acontecido. “Te aplaudo. Exacto lo que pensamos muchos”, le dijo a Carla, y agregó: “Y revista Caras lo hizo una vez más. ¡Dios mío!”.Sin frases pero con diferentes emojis haciendo alusión al tema, otras figuras de la televisión y el teatro se mostraron a favor de Peterson. No fueron pocos los que decidieron marcar la línea que no se debería pasar. Así lo hicieron Lali Espósito y Gimena Accardi. Pero también Joaquín Furriel y Juan Minujín.En el caso de Lali, quien por estos días se encuentra en Madrid, filmando una serie, su voto tiene otro condimento: ella tiene varias tapas en Caras, e incluso viene de estar en ese lugar en una de las ediciones de junio. Pero no dudó en resaltar el mensaje negativo que acercó la revista.Al tema se sumó Marcela Kloosterbor. La actriz no ocultó su indignación ni su asombro con dos preguntas contundentes: “¿Sería mejor ser extremadamente flaca como la de España? ¿Esos serían los cánones deseados?”.Florencia Raggi tampoco se quedó sin exponer: “¿Qué es ese título? Un espanto”. También desde el lado de la música hubo repercusiones. Soledad Pastorutti pidió superarse para no volver a tropezar con la misma piedra. “Hay mucho que aprender aun”, agregó.Frente a la controversia, con un apoyo casi nulo, la directora de Caras, Liliana Castaño, hizo llegar su descargo. “Quisimos mostrar el gran momento de una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de ‘mujer real’, pero no pudimos evitar la polémica. Abolir la perfección que nos esclaviza. Rescatar una historia de superación. Ese fue el objetivo de nuestra última tapa”, argumentó desde una columna que compartió en las redes sociales de Caras.