Los estudiantes tuvieron su primera asamblea

Sábado 8 de agosto de 2020

Entre tantas suspensiones de clases, espectáculos y demás actividades, los adolescentes se encuentran sin poder reunirse para celebrar y mostrar sus talentos. Ante ello, en una reunión vía teleconferencia, la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes) dejó ayer en claro su postura sobre lo que están viviendo en medio de esta cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.En este marco, los estudiantes plantearon las dificultades que han tenido ante la falta de clases presenciales mientras se articularon actividades de manera conjunta con la Subsecretaría de Juventud de la Provincia. Confirmaron que este año ya han quedado suspendidas las celebraciones por el Día del Estudiante y las estudiantinas que se realizan en varias localidades.“Ante la situación de pandemia y extensión de la cuarentena, se suspendieron todas las actividades relacionadas a Jupes, incluyendo también las tradicionales presentaciones de destreza gimnástica, deportiva y aerobics”, dijo Kevin Jara, de la Asociación Estudiantil de Eldorado. “Se entiende que en esta época ya deberíamos estar practicando las coreografías”.En la misma situación se encuentra Aristóbulo del Valle con los desfiles de carrozas y localidades como Montecarlo, Puerto Piray, que suelen lanzar competencias multidisciplinarias por la llave de la ciudad.A esta problemática se suma el no haber hecho la renovación de autoridades de las asociaciones. Las únicas que tuvieron elecciones son Puerto Piray y Leandro N, Alem que lo hicieron de manera virtual con las plataformas Zoom e Instagram.“En el caso de Posadas, no pudimos hacer las elecciones de manera virtual porque no tuvimos el permiso del Ministerio de Educación, ya que es difícil saber si es el estudiante es manipulado para votar, entre otras cosas”, explicó Matías Rovira, presidente de Jupes.Más allá de las celebraciones, dejaron constancia de su preocupación por la cantidad de chicos con problemas de conectividad e incapacidad para cumplir con los trabajos virtuales, lo que termina en abandono escolar. En esa línea, proyectaron realizar actividades relacionadas, hasta tanto se vea el regreso al aula.Desde el Estado, en tanto, el subsecretario de Juventud de Misiones, Pablo Núñez, propuso una nueva reunión la próxima semana para organizar talleres virtuales de prevención de adicciones según el requerimiento de los jóvenes y recordó que hay actividades virtuales como expocarreras e interesantes cursos disponibles.