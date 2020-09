Los equipos de Primera pueden jugar amistosos desde el jueves; el Federal A aún debe esperar - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

La AFA comunicó ayer que se habilitaron nuevas flexibilizaciones para los entrenamientos, algunas que entraron en vigencia desde ayer, día en que se comunicó la resolución. Lo más importante es que a partir del jueves los equipos de Primera División podrán realizar partidos amistosos, siempre con protocolo, ​que sólo permiten 40 personas por equipo.Por su parte, los equipos de las categorías del ascenso, excepto la Primera Nacional, deberán esperar para regresar, primero, a los entrenamientos y luego a los amistosos.Entre los cambios más importantes que anunció AFA está el permiso para prácticas grupales de hasta 40 personas en Primera División.Los clubes de la Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del fútbol femenino ya podrán reiniciar la actividad de entrenamientos de sus planteles, no en forma grupal.Desde este jueves los clubes de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y de la Primera Nacional podrán comenzar con la realización de partidos amistosos.A partir del lunes 28 los clubes de la Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del fútbol femenino podrán comenzar con las prácticas grupales. Recién el lunes 26 de octubre los clubes del ascenso y la Primera femenina podrán realizar amistsos.Todo esto es bajo un protocolo de cuidados y distanciamiento social en el inicio de las prácticas.Además, la AFA realizó recomendaciones higiénicas y el pedido de evitar llevar las manos a la cara.Esto, cuando todavía no hay fecha para el reinicio de los partidos oficiales. En Sudamérica, sólo Bolivia y Argentina están sin jugar torneos.