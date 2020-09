“Los dólares hacen falta para producir, no para guardar” - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Por ello, las cuotas de cualquier préstamo bancario que vencían en ese período debían ser agregadas al final del plazo del préstamo. El 18 de junio pasado, el Banco decidió extender ese beneficio por 3 meses más, hasta el 30 de septiembre.





Netflix, Spotify y las nuevas medidas Los servicios de empresas extranjeras que facturan en pesos en la Argentina no están alcanzados por los impuestos para las compras en dólares en el exterior, según indicaron desde el Banco Central.



“Si la empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo”, aseguraron.



En cambio, si la empresa “factura en dólares, si en la tarjeta te llega como un consumo en dólares, pagás el impuesto y la retención y consume cupo”, agregaron.



La medida recae sobre todas aquellas operaciones alcanzadas por el Impuesto País. Algunas plataformas prevén un mecanismo de pago en pesos; por lo que quienes paguen a través de esa modalidad no se verán alcanzados por la percepción.

Guzmán: “El primer objetivo es dejar de perder reservas”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que las medidas anunciadas por el Banco Central en materia cambiaria apuntan a encarar el problema de “manera integral”, que el objetivo es “dejar de perder reservas” para luego abordar un proceso de acumulación y “una vez que la Argentina tenga un frente fortalecido”, transitar “hacia otro esquema de regulación”.



“La estabilidad cambiaria es un activo para toda la economía”, subrayó ayer Guzmán, tras lo cual señaló que “prohibir el dólar ahorro no es la solución, eso era una medida para aguantar, eso era ir a encarar un solo problema de forma aislada. Este gobierno quiere encarar el problema de manera integral”.



El ministro dijo que una de las decisiones fue “encarecer el dólar ahorro” al mismo tiempo que el Banco Central salió a anunciar “un esquema que incentiva a las empresas para reestructurar sus activos en dólares”.



“En lo inmediato esta medidas se tienen que entender, por eso seguramente hay cierta ansiedad y nosotros buscamos disipar las dudas. En los primeros meses esperamos que frene el drenaje de reservas, luego, más adelante, buscamos que se empiecen a acumular reservas. El objetivo, para empezar, es dejar de perder reservas, para luego acumular”, subrayó.





El presidente Alberto Fernández sostuvo que en el país “los dólares hacen falta para producir, no para guardar”, planteó la necesidad de que esa moneda “deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen” y enfatizó que el gobierno apunta a una “Argentina del futuro que promueve la educación, la ciencia y la tecnología”.Al encabezar ayer la presentación del Plan Conectar, en la sede central de Arsat, en la localidad bonaerense de Benavídez (Tigre), Fernández se refirió a la situación del dólar, luego de que el martes el Banco Central anunciara una serie de medidas destinadas a preservar las reservas internacionales para garantizar divisas para la producción.“Tenemos una lógica de la economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país en el que hacen falta para producir no para guardar”, indicó el mandatario, al ratificar la vocación productivista de su gobierno.Fernández expresó estos conceptos en el acto en el que se anunció que el programa, que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.En ese marco, el jefe de Estado planteó que el país imaginado en 2003, cuando era jefe de Gabinete del entonces presidente, Néstor Kirchner, “todavía tiene deudas pendientes” y no lograron concluirlo, porque “en el medio hubo cuatro años en los que todo se paralizó y se favoreció la desintegración”, en referencia a la gestión de Cambiemos.La frase pareció una referencia al freno que sufrió el plan de soberanía satelital, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri y que, ahora, vuelve a reactivarse.Tras las medidas lanzadas por el Banco Central, la Afip y la Comisón Nacional de Valores (CNV), que buscan desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial, el dólar blue subió previsiblemente durante la jornada de ayer y marcó un nuevo récord, al alcanzar los $145 para la venta, aunque en un marco de escasas referencias.De esta manera, el billete paralelo trepó $14 y la brecha con el oficial ascendió hasta el 92,7%, luego de caer el martes hasta el 74,2%, nivel mínimo desde el 22 de abril. El spread entre ambas cotizaciones llegó a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.Según publicó el sitio Ámbito.com, en las cuevas del microcentro porteño casi no se registraron operaciones ante la incertidumbre por el efecto de las medidas oficiales y cierto temor a operativos por parte de fuerzas de seguridad.Bajo este panorama, las puntas de compra y venta se ampliaron a unos $10, por lo que la referencia para la compra (de cuevas y venta de ahorristas) se pactaba en torno a $135 por dólar.El BCRA, junto con la CNV y la Afip, endurecieron el martes el acceso al mercado de cambios oficial para consumos en el exterior, compras de divisas para ahorro y operaciones cambiarias con bonos, en busca de resguardar las golpeadas reservas.La mayoría de los analistas sostiene que estas medidas aliviarán la presión sobre las reservas en el corto plazo pero no son sostenibles en el largo plazo y podrían provocar un incremento en las brechas cambiarias, ya que las expectativas de devaluación siguen latentes pero las posibilidades de acceder al mercado oficial son menores.“Con el dólar solidario (dólar minorista) más caro y más restrictivo, los pesos irán a buscar otras alternativas. Podría ser dólar blue (marginal), ¿a cualquier precio?”, se preguntó la consultora Delphos Investment en un reporte.Por otra parte, las restricciones dispuestas por el Banco Central para desalentar la compra de dólar “solidario” alcanzarán también a quienes recibieron diversos beneficios en el marco de las medidas sancionadas durante la pandemia.En concreto, aquellos que tienen un crédito hipotecario, prendario o personal, incluyendo los préstamos UVA, y recibieron la ventaja de dejar de pagar sus cuotas desde marzo, quedarán excluidos para comprar los 200 dólares por mes. En igual situación estarán quienes refinanciaron en nueve cuotas la deuda de su tarjeta de crédito.De esta forma, el BCRA apunta a reducir sensiblemente la masa de 5 millones de argentinos que compraron sus U$S 200 para ahorrar durante el mes de agosto. Más allá de que las medidas tienen a desalentar el ahorro en dólares, en este caso se establece una prohibición.El BCRA había dispuesto el 1° de abril que a quienes tuvieran “saldos impagos correspondientes a vencimientos de asistencias crediticias otorgadas por entidades financieras”, los bancos no podrían cobrarles intereses punitorios hasta el 30 de junio.