Los distinguidos que se alzaron con el Premio Andresito 2020

Jueves 2 de julio de 2020

Se conocieron ayer los ganadores del premio Andresito que entrega la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem). Tal como señala el reglamento nuevo, se toma en cuenta no sólo la obra del autor, “sino al individuo como ser social y el impacto que la vida personal del escritor tiene en su entorno demográfico como referente de un movimiento que es, en este caso, el de la literatura”. Es así, que con tres ternas: Trayectoria, Aporte Cultural y Revelación, resultaron ganadores Aníbal Silvero, Aída Ofelia Giménez y Mano Vogler respectivamente.

Tal como señaló ayer la presidenta de la Sade sede Misiones María Belén Silva, “se contabilizaron dentro del registro de socios, un 65% de votantes”. Mientras que también hubo cerca de un 12% de votos de personas ajenas a la Sadem que no fueron procesados porque no tenían permitido votar los no socios.

Si bien la buena noticia fue anunciada para estos escritores, queda aún pendiente la entrega de estatuillas, debido a la cuarentena vigente. Así, se analiza proceder en este sentido, teniendo en cuenta las normas vigentes de aislamiento, bioseguridad y demás para la entrega de los premios.

Cabe resaltar que el premio Andresito a la Literatura es un reconocimiento a los escritores de la Tierra Colorada en homenaje a su aporte a la cultura y la destacada labor en el universo literario. Se trata de un galardón provincial que este año retoma partido con nuevos reglamentos y protocolos expuestos por la Sadem en conjunto con la Unión Cultural del Libro.

Tras el controvertido comienzo del galardón en 2018, en esta oportunidad se sentaron nuevas condiciones para retomar el reconocimiento a los escritores locales con adecuaciones y variantes. Además, se anunció que serán entregados cada dos años y siempre en las categorías expuestas anteriormente: Trayectoria, Aporte Cultural y Revelación.