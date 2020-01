Los discursos políticos

Martes 7 de enero de 2020

En su monólogo inaugural, Ricky Gervais dijo en tono de broma que por favor los ganadores no perdieran tiempo brindado discursos políticos porque ellos “no saben nada del mundo real”. Pero nadie pareció hacerle caso. Michelle Williams al ganar mejor actriz en miniserie o película para televisión por su trabajo en Fosse/Verdon, habló sobre la importancia de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, y destacó la importancia de comprometerse con la realidad política. “Mujeres, cuando llegue el momento de votar, piensen en sus intereses; es lo que han estado haciendo los hombres durante años. Es por eso que el mundo se parece a ellos. Pero no se olviden de que nosotras somos el colectivo más importante en cuanto a caudal de votos en los Estados Unidos. Hagamos que el país sea más un reflejo de nosotras”, señaló. Fue un discurso breve pero de gran impacto.Por otro lado, Patricia Arquette hizo un llamado también a ejercer el voto en la contienda presidencial, pensando en el futuro e hizo eco de la tensión que hay en este momento entre su país e Irán. “Amo tanto a mis hijos, les ruego a todos que les demos un mundo mejor. Para nuestros hijos y sus hijos, tenemos que votar en 2020. Y tenemos que rogar y suplicar que todos los que conocemos voten en 2020”.Sin embargo, aunque varios de los ganadores de la noche hicieran comentarios políticos y sociales –incluyendo los buenos deseos para Australia en medio de los incendios forestales, Joaquin Phoenix fue el único censurado en su discurso y habló sobre la hipocresía en la industria cinematográfica. “Es genial votar, pero a veces tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras vidas. Espero que podamos hacer eso sin tener que tomar jets privados a Palm Springs, por favor. Estoy muy agradecido por esta noche y con todos ustedes”. Escéptico de las entregas de premios de Hollywood, agradeció al Philips por aguantarlo, siendo “un dolor en el c... y sentenció: “no hay un mejor actor, esto es creado para vender publicidad para la tv” y su microfono fue brevemente silenciado.