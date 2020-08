Los desafíos que se presentan ante la continuidad de las clases por Zoom

Sábado 15 de agosto de 2020 | 15:00hs.





De acuerdo a especialistas en comunicación y comportamiento humano consultados, las videoconferencias son más agotadoras que las conversaciones cara a cara, ya que exigen un mayor esfuerzo mental, entre otras características propias de esa modalidad.





Actualmente la educación se encuentra frente a ese desafío, de mantener la atención de los chicos para continuar con el aprendizaje en tiempos de pandemia ya que aún el escenario epidemiológico no es el óptimo para la vuelta a las aulas.





"Quién iba a pensar que esta generación de nativos digitales iba a rechazar la pantalla y como tienen naturalizada la cuestión de la tecnología no se pensaba que se iban a cansar de todo esto", son las palabras de la psicopedagoga, Gabriela García en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva quien además agregó: "Tenemos que pensar que a partir de esta pandemia la casa se convirtió en una oficina, en una escuela, que antes quedaba en la intimidad de cada espacio y hoy a través de la tecnología queda a la vista de todos".



Además la profesional remarcó que ante estas eventualidades aparece el cansancio de no querer tener las clases por zoom, "los consejos pueden ser variados dependiendo la edad pero lo importante es que podamos acompañar, no sobreexigirlos, porque hay que pensar que por ahí la presencia de los padres genera vergüenza porque están viendo cómo ellos se comportan con su maestra y compañeros y eso antes no pasaba".



"Tenemos que pensar que hoy los padres y la escuela son un equipo que tiene que lograr que los chicos lleven esta situación de la mejor manera posible y todos estamos aprendiendo a sobrellevarla, hay que buscar la manera de buscar propuestas y estrategias. Tampoco hay que sobrecargarlos de videollamadas y que se las utilice sólo para las clases y no para contactos con familiares", detalló.



García por otra parte comentó que de producirse clases de actividades alternativas a la escuela lo mejor sería suspenderlas, "yo creo que se tienen que alternar las materias porque darlas todo el tiempo es sobrecargar mucho al niño y no obligarlo a hacer cosas. Es necesario establecer rutinas porque ahora se nota que no se sabe qué hacer con los tiempos libres".



Los padres y estrategias para la enseñanza

"Los padres pueden ubicarlos en sus piezas que es algo más íntimo y dejarlos ahí porque no porque estén a su lado o no aprenderán más o menos para y es la mejor manera para que puedan interactuar, hay que relajar más un poco porque esto irá pasando. Ahora hay más control con el zoom con permisos de quiénes ingresan y quiénes no pero siempre es una cuestión complicada y lo importante es hablar con los niños para que tenga en cuenta que es una situación de clases y que siempre se debe mantener el respeto.



La psicopedagoga aclaró que las consultas más frecuentes que recibe son más por cuestiones de aprendizaje, de cómo explicar los contenido, "lo que más recomiendo es relajar porque ya va a haber tiempo para que los chicos puedan adquirir los conocimientos y lo importante es que esto se vuelva más ameno, los padres no son docentes y lo que se debe hacer es acompañar y ayudar hasta que de a poco todo se vaya acomodando".



"Desde las instituciones se están mandando videos a los padres de estrategias para enseñar, de cómo se pueden hacer las tareas y también a los docentes que también están saturados y hacer entender que no es una educación a distancia sino que se utiliza al zoom como una herramienta para transmitir conocimiento pero no termina siendo un aula y sacar ese chip que a través de la clase virtual se logra lo mismo que en clase presencial", finalizó

Las videollamadas se han consolidado como uno de los métodos de comunicación más elegidos durante la cuarentena tanto para reuniones de trabajo, clases escolares, seminarios online, conversaciones con seres queridos, e incluso prácticas recreativas han adoptado esa forma virtual.En ese contexto, algunas apps han crecido exponencialmente, especialmente Zoom; y algunas ya conocidas (WhatsApp, Skype y FB Messenger, entre otras) se renuevan para responder a la demanda.