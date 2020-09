Los Decadentes presentan hoy su histórico show en México 17 - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

Los Auténticos Decadentes ofrecerán hoy a las 22, en forma gratuita y por su canal de YouTube, su histórico e inédito concierto ante 65.000 personas en el Foro Sol de la Ciudad de México en 2017 y que el percusionista Martín Lorenzo califica como “el más grande de toda la carrera”. “Al no poder hacer show por streaming, decidimos terminar este show y regalarlo, pasarlo por única vez”, explicó a Télam uno de los percusionistas y productores de los Decadentes, “La Mosca” Lorenzo. El concierto incluyó la participación de Sax, el saxofonista de los mexicanos de Maldita Vecindad, Los Caligaris, Turf y otros.Es un disco de estudio de covers y cada cover tiene un invitado. Es un proyecto que teníamos desde el MTV Unplugged (2018), y como el Unplugged nos llevó muchísimo tiempo y nos fue muy bien como obra y como show en vivo, entonces el disco quedó suspendido. Lo retomamos en octubre y noviembre del año pasado, en dos semanas nos metimos en el estudio de Sony de México y grabamos nueve canciones. Nos faltaba grabar cinco en abril y finalmente no pudimos. En octubre vamos a retomar.Es medio sorpresa, pero las canciones son de toda Latinoamérica y también hay una de autores españoles. Obviamente hay canciones argentinas y mexicanas, y jugamos con esta cuestión de que hay canciones muy conocidas acá que en México no se conocen y al revés, de que para mucha gente estas canciones sean nuevas. La verdad que ya teníamos un corte de difusión que suena terrible, pero de abril de este año se pasó supuestamente a abril del año que viene para salir con esta canción hermosa.Con la banda no lo estamos charlando porque no podemos juntarnos. Obviamente no se compara con tocar en vivo y lleva mucho trabajo hacer un streaming para que esté bueno, hay que laburar y ahora está como saturado. Aparte la gente hoy no está pensando en la música, están pensando qué comer mañana y si va a estar la vacuna. No está centrada la atención en la música ni mucho menos. Sé que hay muchas bandas que necesitan tocar y lo apoyo, a mí no me copa pero es una cuestión personal. Si esto sigue seguramente Los Decadentes haremos algunos; no me gusta personalmente pero no digo que no ni reniego, apoyo a los compañeros de las bandas que lo están haciendo como una manera de estar cerca de su público y poder tocar y mover la banda y la gente que labura. Es válido, hoy no podemos evaluarlo porque estamos en un momento muy especial de la humanidad.Es un lugar emblemático. Es un escenario que está en frente del aeropuerto de la Ciudad de México, es un parque como de canchas y que también es la pista de Fórmula 1 donde se hace el Gran Premio de México. Se hace en una de las partes principales de la pista y tiene toda una platea grande. Entran 65.000 personas, es una especie de cancha de River solo que uno de los lados no lo tiene cerrado. Ahí mismo se hace el festival más grande de Latinoamérica “Vive Latino”, ahí se convoca a 70.000 personas y de repente toca Gorillaz o Morrisey.El show ya fue hecho y fue grabado. Fue nuestro cierre del festejo del 30 aniversario de la banda. Festejamos mucho y cerramos con ese show que fue el más grande de los Decadentes de toda la carrera. Ahora por la distancia y que somos muchos, la tecnología para tocar todos juntos no existe. Por eso elegimos regalar este show. Es nuestro aporte, además de la canción que hicimos al principio de la cuarentena con Cruz Roja.