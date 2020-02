Los cuentos de Facundo Arana

Domingo 2 de febrero de 2020

Facundo Arana comparte su faceta de escritor, cuentista. Desde la próxima semana el actor volcará cada sábado en el portal de Teleshow los textos que escribe desde hace años y que no se decidía a publicarlos.

En una entrevista con el periodista Martín Fernández Paz, para el sitio de Teleshow, el actor habló de su dislexia, los sueños de convertirse en escritor y dibujante, y reflexionó sobre las críticas destructivas que “matan artistas”.



¿La dislexia te genera alguna dificultad al escribir?





¿Cuándo supiste que tenías dislexia? No. De golpe, lo que tengo que hacer es leer el cuento muchas veces y en distintos tiempos antes de darlo por terminado, porque tengo errores de repetir algunas palabras. Pero cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta. Y además, lo tomo con mucha gracia. Si vos la desdramatizás, la dislexia es absolutamente comprensible. Me llegó tarde porque en mi época, de chico, no se diagnosticaba. Te daban un patadón en el traste y te decían: “¡Andá, vago!”. Era así. Uno de mis cachorros tiene dislexia y lo desdramatizamos: la dislexia es parte de la cosa. Va a tener algunas adecuaciones, y listo.

Ahí, cuando a mi hijo se la diagnosticaron. Daba todo (igual), absolutamente, y yo le decía (al médico): “Pero no tiene dislexia, ¡si yo tengo lo mismo!”. Lo que hay que hacer es no dramatizarlo. No pasa nada.



¿Cómo es tu proceso creativo?

La noche. Cuando tenés una página enfrente, no es lo mismo la noche que el día. Ni siquiera un amanecer le gana a la noche. Hay cosas que se hacen cuando se hacen, y a mí me pega fuertísimo. Si es para dibujar, la noche. Cuando iba al colegio tenía enormes problemas porque yo no quería dormir: a la noche pasaban cosas que durante el día no pasaban. Por ejemplo, el silencio. La noche es maravillosa: a las ideas las exagera, y al talento que puedas tener, mucho o poco, lo pone fosforescente. No sé por qué. Puede ser una explicación absolutamente simple, o será que a la noche salen los duendes y los elfos, y todo te alimenta. .



¿Qué filtros pasan tus cuentos? ¿Quién los lee?

Nadie. Nada, ¿sabés?



¿Tu mujer, María Susini?

Sí, los puede leer. Pero no. Incluso, es tan pero tan personal que pasó mucho tiempo antes de que los empezara a publicar en el blog. Lo abrí en 2005, hace muchos años. Y empecé a publicar de a poquito: volqué algunos que tenía; también borré muchos, no tengo la menor idea de por qué. Soy bastante despojado con las cosas. Hay dibujos míos que los rompo, otros los regalo; conservo pocos.



¿Y cómo te llevás con los comentarios de la gente? Si encontrás alguna crítica, ¿es posible que cambies algo del texto?

El cuento, es como es. Me ha pasado que me publican comentarios diciendo: “Esto no debería ser así”. Pero es un cuento: es lo que es, no se cambia. Y tal vez está bueno que despierte esa contradicciones en alguien.



¿Músico, actor, escritor...?

Abrazo a mis hijos con las mismas manos con las que escribo, con las que dibujo, con las que interpreto a la noche en el teatro.



¿Pero con las críticas, cómo te llevás?

¿Sabés qué pasa? Lo que yo hago es contar historias. Me moriría si alguien dice: “Hizo mal la operación, y no pudo salvarle la vida al chico”. Eso sería tremendo para mí. Y es por eso que no soy médico, no soy pediatra. Pero, ¿contar una historia? ¿Qué puede haber más extraordinario que permitirte contar una historia? Y si lo hago con toda mi alma, con todo mi corazón, ¿qué pueden decirme? “Lo hizo mal”. ¿Y qué es hacer algo mal? ¿Repetir una palabra en una oración? ¿Usar mal las palabras? Mi pretensión no es que me enseñen en los colegios, sino contar historias. La crítica constructiva la agradezco con toda mi alma. En cambio, la destructiva es esa maestra que en lugar de decirte: “Che, prestame atención”, te arrancaba el papel. ¿Cuánto creés que yo tardaba en levantar una hoja nueva y ponerme a dibujar otra vez? Y puede ser que al arrancarte el dibujo, terminó matando un arista. Y una persona que hace eso, va al infierno. Un crítico que mata un artista... ¿Quién es el malvado? Nadie sabe cuántos mates hay detrás de esos cuentos, de darle vuelta a las palabras, de ordenarlas de nuevo. Sí te digo que cuando ocurre que me pongo a escribir, no puedo parar.



¿Con que se va encontrar el lector en tus cuentos?

Cuando abran cualquiera de mis cuentos encontrará algo hecho con una enorme cantidad de amor, hecho con mucha ilusión y con toda la fuerza de mi alma. No sé si gustarán o no, pero se van a dar cuenta de que mis cuentos, después de haber escrito durante tanto tiempo, ya tienen mi trazo. No tengo la maestría de Robin Wood -que fue mi primer acercamiento a la literatura-; simplemente, estoy encantando con ver que pasó el tiempo y yo ya tengo mi propio trazo para escribir, para dibujar, para actuar. Para vivir.