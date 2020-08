Los Cormillot, locos de la azotea en la tierra colorada - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Por Alejandro Batalla y Eugenia Rossanno sociedad@elterritorio.com.ar

A esta historia la escuché en la radio… Un joven estudiante va de visita a la casa de sus abuelos en el campo. En una de esas siestas calurosas se dirige al depósito de herramientas y nota que, al abrir la puerta del pesado portón de chapa, en un determinado ángulo, se deja escuchar tímidamente una canción de José Larralde. El muchacho se acerca al aparato donde la canción ya terminó, pero a continuación se escuchan voces que cuentan noticias.Resulta que, vaya a saber por qué cuestión física de rebote de las ondas hertzianas en la atmósfera propiciada por un cielo encapotado, las ondas de una emisora rebotaban en la chapa y la convertían en un radio receptor. La magia de la radio, diría algún creyente.Esa sensación que se produce cuando uno no pude dejar de escuchar una charla pública, una canción, un comentario, un momento de humor, una historia o una voz que expresa una idea con la que nos sentimos identificados. Esa radio metida en nuestro ADN, la tátara-radio argentina cumple este 27 de agosto, 100 años.A fines del siglo XIX don Julio Teodoro Cormillot (abuelo del reconocido médico argentino especializado en nutrición y obesidad) llegó de Francia y se instaló en Buenos Aires. Allí conoció a su esposa Emilia Reyes con la que tuvo tres hijos: Ali Andrés, Emilio Alberto (papá del médico) y Altaí Horacio.Don Julio fue contemporáneo de los locos de la azotea, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, (llamados así por sus arriesgadas maniobras sobre terrazas para poder colocar las antenas). Realizaron la primera transmisión de radio en nuestro país desde el techo del Teatro Coliseo.Cormillot se dedicaba a instalar equipos de comunicación en Buenos Aires. En 1925, se traslada a Asunción junto a sus hijos para instalar unos equipos de radio AM (amplitud modulada).Allí descubre que, en Posadas no existía ninguna radio AM, razón por la cual se radica en la ciudad para explotar el mercado.Mientras los equipos necesarios para su emprendimiento llegaban desde Buenos Aires, Cormillot adecuaba lo que serían los estudios de la primera radio AM de la región. Así nació, el 19 de agosto de 1927, Radio Mix con estudios en calle Sarmiento casi Félix de Azara (actual edificio de La Caja Seguros).Según testimonios de Beto Emilio Cormillot (fallecido en 2006 a los 95 años) en una entrevista del 20 de agosto de 1996 (al cumplirse 69 años de la primera transmisión de radio en la región), los estudios estaban al fondo de la casa. “Recuerdo que transmitíamos dos o tres horas con música que nos prestaba el de la casa Otto Inlawer, pero lo más gracioso es que a veces estábamos hablando por micrófono y venía un gallo a cantar al lado”, recordó.Arrancaron con un aparato común de 10 watios en antena. Con posterioridad, trasladaron sus instalaciones a un lugar más amplio y céntrico: la casa ubicada en la intersección de las calles Bolívar y Ayacucho, frente al Teatro Español.Su emisora, con nuevos elementos técnicos y mayor capacidad, pasó a llamarse Radio Bouquet y la onda tomó un decidido carácter comercial, transmitiendo en horas de la mañana y de la tarde para dejar el campo abierto a las estaciones de Buenos Aires desde el anochecer, momento en el que recién era posible captarlas.Cuando en 1934 se reglamentó la actividad radiotelefónica, Cormillot no pudo hacer frente a los gastos que le demandaría ajustarse a las disposiciones oficiales. La familia Cormillot cruzó el Paraná y se instaló en Encarnación. La estación se transformó en Bouquet Z.P.3 y Z.P.A.3 (ondas larga y corta) desde donde trasmitían información siempre vinculada a la tierra colorada.La historia de los Cormillot en Misiones es muchísimo más rica y prolongada en el tiempo. Llevaron adelante el primer canal de TV, la primera agencia publicitaria, primer video cable de la región, primer estudio de grabación de discos vinilo, entre otras hazañas.Pero Radio Mix fue un hito de la radiofonía en la región, no sólo por haber sido una de las dos primeras transmisiones radiales del interior del país, sino, por haber jugado un papel preponderante en el desarrollo de la cultura misionera. Porque los misioneros también tuvimos nuestros locos de la azotea: César Felip Arbó (poeta, pintor y escritor); Manuel Antonio Ramírez (poeta, músico y periodista) y Pedro “Tito” Rebollo (periodista, corresponsal de La Prensa) y los Cormillot.La accesibilidad a internet ha potenciado la creación de un sinnúmero de recursos para que los sonidos puedan escucharse online: radio en tiempo real, streaming, (en vivo, pero por internet) u ondemand (lo escucho cuando quiero o cuando puedo): podcast.Hoy día no se puede concebir a la radio como hace 100 años, un audio que viaja por el éter y llega a nuestro receptor y que se debe escuchar en ese momento para no perderlo.El centenario encuentra a la radio agiornada, en expansión y reinventada a un medio transmediático al que se puede acceder desde un celular, computadora, aplicación; con imágenes en redes sociales y la posibilidad de escuchar un segmento favorito, cuando se quiera. Además, en tiempos de pandemia, revalorada y con la función original de acompañar al que está solo, de depurar las informaciones y darle voz a los que quieren expresarse.La radio es una experiencia donde los individuos (hacedores y oyentes) producen cultura. Se expande en búsqueda de nuevos desafíos y los locos de la azotea, que siguen sin techo.