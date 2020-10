Los clubes se preparan para una temporada con mayor demanda - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

Al igual que la gran mayoría de los rubros y actividades, la temporada de verano 2021 para los clubes posadeños estará marcada por la situación sanitaria que genera la pandemia de coronavirus. Ante la incertidumbre de no poder viajar para irse de vacaciones, son muchas las personas que planean un verano diferente, más local, y es por eso que se espera que los clubes sociales tengan un mayor protagonismo.Una de las entidades con mayor demanda en la capital provincial es el Pirá Pytá. A pesar de tener cerrada la inscripción hace algunos años debido a la gran cantidad de socios, el club incrementó su lista de espera el último mes y pasó de 100 a 200 personas que aguardan conseguir un lugar para formar parte del club que ofrece una gran cantidad de quinchos, pileta, playa y guardería para embarcaciones.“En el Pirá Pytá sigue cerrada la inscripción de socios y tenemos una lista de más de 200 personas en lista de espera. Esto se incrementó en los últimos 30 días, que teníamos alrededor de 100 personas. La gente está previendo porque sabe que no se podrá ir de vacaciones y quiere asociarse a los clubes”, explicó Osar Bossi, presidente del Pirá Pytá. “Estamos trabajando contrarreloj porque sabemos que vamos a tener mucha gente en el club”, comentó.Además de la gran cantidad de personas en la lista de espera, otra de las complicaciones que se presenta en este club es la falta de espacio en la guardería de lanchas. Literalmente está todo lleno. “Estamos recibiendo muchísimos pedidos y la verdad es que no tenemos lugar, está todo lleno. Ese es otro de los temas que se está dando en estos días”, contó Ata Bossi.En el Capri, otro de los clubes más tradicionales y concurridos de la capital provincial, también esperan recibir a muchos nuevos socios esta temporada y para eso tienen previsto algunos cambios en la infraestructura.“Estamos trabajando en la parte de las piletas y también tenemos previsto colocar arena en la costa del río para armar un solarium. Estamos haciendo quinchos y mesas nuevas. Nos preparamos de la mejor manera, pero sabemos que también todo depende de la cuestión sanitaria”, aseguró Rubén Horrisberger, presidente del Capri, que busca aprovechar su conexión con el río Paraná en la zona de Villa Cabello para brindarle un espacio más a sus más de 2.200 socios.“Sabemos que los socios no se irán de vacaciones y prácticamente van a vivir en los clubes. Eso nos obliga a estar más preparados. Ante la gran demanda de gente que se quiere asociar desde el mes de octubre pusimos como condición que sea por un periodo de seis meses. Durante toda la pandemia tuvimos 400 socios nuevos. Para una familia integrada por seis personas el valor de la cuota es de 3 mil pesos”, aclaró Horrisberger.El panorama en cuanto a cómo se están preparando para la temporada de verano 2021 cambia un poco en Centro de Cazadores, otro de los clubes más tradicionales y concurrido por las familias posadeñas. Es que, ante la incertidumbre por la situación sanitaria, los dirigentes prefieren esperar unos días más para saber cómo avanza la pandemia en nuestra provincia y definir si se realizan las inversiones.“Todavía no sabemos bien cómo vamos a atacar el tema de la temporada de verano. Sabemos que el gasto es bastante grande y este año la pandemia nos cambió todo. Queremos esperar para ver bien qué es lo que pasa a nivel provincial y después tomar una determinación”, le explicó a El Territorio Pedro Karabín, presidente de Centro.“Todo este tema nos tiene a la expectativa. Tenemos ideas para el verano, pero tenemos miedo de hacer la inversión si después la pandemia nos frena todo”, finalizó.