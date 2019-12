Los chilenos decidirán en abril si quieren una nueva Constitución

Sábado 28 de diciembre de 2019

Sebastián Piñera cumplió con una de las promesas que presentó como forma de calmar los caldeados ánimos sociales del pueblo chileno y convocó a un plebiscito, que se realizará el próximo 26 de abril, en el que los chilenos irán a las urnas para definir quieren modificar la Constitución actual, que data de las épocas pinochetistas.“Vamos a vivir un período trascendente en estos 121 días que tenemos hasta el plebiscito. Es buena oportunidad para que los chilenos practiquemos, y no sólo prediquemos, los principios, las virtudes, que siempre nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, y especialmente en los momentos más decisivos”, afirmó Piñera al presentar la iniciativa desde la Casa de La Moneda y que definirá si el país quiere una nueva Carta Magna.Y agregó: “Tal como lo hemos dicho y hecho durante los últimos 30 años, nuevamente con un lápiz y un papel, los ciudadanos podemos expresar nuestra opinión y definir los caminos que recorrerá nuestro país”.Esta ceremonia de convocatoria a los chilenos a participar de este proceso se realizó porque tres días después de la entrada en vigencia del decreto, se establecía que el presidente debía convocar mediante un decreto supremo exento al plebiscito para el 26 de abril de 2020, según se explica en el sitio web de noticias LaTercera.com.“El plebiscito que realizaremos en 121 días más no es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana, vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos legítimas y democráticas. La primera conduce a una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos o una convención constitucional mixta en que habrá una mitad elegida directamente y otra mitad elegida por el Congreso”, sostuvo el Mandatario.Para añadir que “el plebiscito nos va a permitir que los chilenos podamos definir los caminos del futuro. Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger qué caminos queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar y, en caso de acordarse una convención constitucional, los chilenos también tendremos la última palabra, porque habrá un plebiscito ratificatorio, de forma tal que la participación de los ciudadanos será amplia, efectiva, antes para fijar las reglas del proceso y después para aprobar los contenidos de una nueva Constitución, si ese es el mecanismo que eligen la mayoría de los chilenos”.En ese sentido el presidente aseguró que “sabemos que la Constitución es la Carta Magna, y, por tanto, tiene que ser el gran marco de unidad y estabilidad para nuestra sociedad. Porque las sociedades tienen legítimas diferencias, pero las sociedades civilizadas resuelven, procesan, sus legítimas diferencias dentro del marco de la Constitución y no fuera del marco de la Constitución. Por esa razón, es tan importante que los chilenos participemos de este plebiscito, no solamente el día de la votación, sino que también expresando nuestras opiniones, nuestras posiciones, dialogando entre nosotros, compartiendo opiniones con respeto, como siempre debe ser el diálogo y el intercambio de las ideas”.Finalmente invitó a todos los partidos políticos y todas las organizaciones sociales “a cuidar y fortalecer la paz, la unidad, la democracia y el Estado de derecho, que es la forma natural de vida de los chilenos. Todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones y pensamientos. En una sociedad libre, democrática como es la chilena, es bueno y valioso que existan diferencias, siempre y cuando que seamos capaces de respetarnos”.