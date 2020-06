“Los casos de Covid son de denuncia obligatoria para hacer el bloqueo”

Domingo 7 de junio de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

En la Comisión de Salud Como presidente de la Comisión de Salud en la Legislatura provincial, el diputado Cesino detalló que está trabajando en algunos proyectos de ley, acompañado por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. Apuntó que se trata de un abordaje integral del control, seguimiento y rehabilitación de las enfermedades respiratorias y pulmonares relacionada a la pandemia como ocurre en estos momentos. "Lo que buscamos es fortalecer el plan estratégico provincial, ese comité operativo integrado por el gobernador y cada uno de los actores fundamentales como los ministerios de Salud Pública y de Gobierno, trabajar en la promoción de la salud para que sean accesibles los diagnósticos y medicamentos gratuitos o las obras sociales con las coberturas". Añadió que, además, se trabaja en un proyecto de ley para el uso obligatorio de las mascarillas, como barbijos y tapabocas. Además, se suma un proyecto de ley sobre uso de las cabinas de desinfección o sanitización, "que están siendo utilizadas en algunos ingresos como en Posadas y en distintos municipios, para que se usen y estén autorizados en los lugares de mayor circulación de personas".

“El órgano rector de la política sanitaria de Misiones es el Ministerio de Salud, por eso se trabaja de manera coordinada y con los protocolos, desde el ámbito público como privado”, aclarara Martín Cesino apenas comienza la entrevista.Cesino es médico cirujano y actual presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Tiene amplio recorrido en la administración pública, tras haber cumplido diversas funciones, incluida la de asesor técnico de la Subsecretaría de Salud de la provincia, y actualmente es un colaborador cercano para diagramar la prevención y la lucha contra el Covid-19. Para conocer cómo fue el proceso de vigilancia de este virus que acecha al mundo, como ocurre con Misiones, Meta Data (emitido por Somos Misiones), lo entrevistó e indagó además sobre aspectos internos del trabajo en conjunto entre el sector público y el privado.Existe un trabajo encarado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vicegobernador Carlos Arce y el Ministerio de Salud Pública, a través del ministro Oscar Alarcón. Una de las primeras acciones realizadas por la provincia fueron las vallas sanitarias social y económicas realizadas, como la de trabajar en forma conjunta con el equipo de salud, tanto el sector público como el privado. Es decir, con cada una de las instituciones, no sólo con los médicos sino con todo el sistema sanitario, que tiene que ver con clínicas, sanatorios y otros colegios, como profesionales de la psicología.En ese trabajo, que se viene haciendo desde el 12 de marzo, Misiones fue la primera del país que tuvo la validación por parte del Instituto Malbrán del Ministerio de Salud de la Nación para realizar los análisis del Covid-19, es decir el PCR (un sistema de reactivo que permite detectar una infección o enfermedad) específico que detecta el virus, los genomas del coronavirus. Fue el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que forma parte del sistema de videovigilancia viral del país, el que el 27 de marzo tuvo esa habilitación, cuando Misiones había adquirido estos testeos para realizar en la provincia. Anteriormente, como se sabe, se mandaban las muestras a Buenos Aires y tardaban de cuatro a cinco días los resultados. A partir del primer caso de coronavirus en la provincia, ya se pudieron realizar los testeos en Misiones de aquellos casos sospechosos.En esto también estamos trabajando de manera coordinada y articulada con el laboratorio central y un sector privado de la ciudad de Posadas, habilitado para realizar este testeo en casos sospechosos de coronavirus. Siempre informando al Ministerio de Salud, porque es el órgano rector de la política sanitaria en Misiones. Con respecto tanto para el manejo clínico de los pacientes que puede ocurrir en cualquier parte de la provincia, como cuando ocurran casos sospechosos o también lo que tenga que ver con la forma del diagnóstico, que en este caso, ellos deben comunicar y ahí se reactiva el protocolo respecto a ese caso sospechoso o la persona que se realiza en el laboratorio privado.Exacto. El órgano rector de la política sanitaria en Misiones es el Ministerio de Salud, por eso se trabaja de manera coordinada y con los protocolos. No solamente el diagnóstico sino también en la atención de los pacientes, cuando ingresan a cualquiera de los hospitales o al privado, inmediatamente deben informar al Área de Vigilancia Epidemiológica del área de Salud Pública para que esté informado. Esto ocurre con el coronavirus y también con otras enfermedades respiratorias, porque son de denuncia obligatoria, como sucede con el dengue. Deben informar al Ministerio de Salud para realizar los bloqueos o informes correspondientes.Son eventualidades que pueden ocurrir, pero siempre hay comunicación permanente con el sector de Vigilancia Epidemiológica y del Lacmi. Si fueran casos dudosos o sospechosos, se realizan las tomas de muestras en 48 o 72 horas. En el laboratorio central público como el área de Vigilancia Epidemiológica, hay una comunicación continua con la parte médica y el área de diagnóstico, que en este caso que es el testeo del laboratorio que es el más específico en el mundo, avalado por el OMS y el Ministerio de Salud y el Instituto Malbrán, como es el PCR.Sí, como se hace siempre en el Ministerio de Salud de la provincia. Es decir, se hace la cobertura a todas las personas, que tienen o no cobertura sanitaria u obras sociales. Y en caso de ser necesario, independientemente si cuenta con cobertura social y debe ser atendido dentro del sistema de salud, el ministerio, como corresponde, también realiza el estudio o el PCR, porque es el órgano rector de la política sanitaria. Por eso, desde el primer momento, la provincia hizo un plan de emergencia de respuesta sanitaria para hacer frente al Covid-19. Misiones fue la primera provincia que en febrero hizo el protocolo de atención en el Hospital de Fátima, en un caso sospechoso de un ciudadano proveniente de Estados Unidos y fue la primera en realizar un protocolo y simulacro en Puerto Iguazú, para que el equipo estuviera alerta sobre lo que estaba pasando en el mundo.Cuando hablamos de situaciones tan complejas,se actúa como lo viene haciendo el gobierno provincial con todo lo que tenga que ver con el área de salud. Desde el primer caso, la provincia desde el Ministerio de Salud Pública siempre fue cuidadosa en informar, sin dar nombres y vigilando la evolución del paciente. Ello además de ser una enfermedad que se diagnosticó en China y se extendió, la definición de casos ha cambiado así como los síntomas. Desde el primer caso sospechoso hasta ahora hubo cambios en cuanto al concepto de casos sospechosos; es decir, es muy dinámico y dependiendo de la situación epidemiológica.Pero cada caso de Covid-19 siempre se informó con total prudencia y responsabilidad porque es la vida y la salud. Además, son cuestiones epidemiológicas que deben denunciarse obligatoriamente para hacer el bloqueo. De ser caso sospechoso, se hacen los protocolos y de ser caso positivo, se avanza con todos los tratamientos médicos. Dependiendo de cómo vive y si es asintomático, puede hacer (el tratamiento) en su casa. Más las búsquedas de contactos estrechos y ocasionales, en todo caso respetando el protocolo en el sector público y privado para pacientes con coronavirus.Todos los días hay una mesa de gestión, una sala de situación del que participan por parte del gobierno provincial el gobernador de la provincia, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Salud, Oscar Alarcón, el coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer. A su vez, los intendentes reciben continuamente toda la información sobre el Covid-19.