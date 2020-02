Los Caras Sucias no descansan: se juega la tercera fecha del ‘Torneo de Verano’

Jueves 20 de febrero de 2020 | 23:34hs.

Los gurises de los Caras Sucias no descansan, su pasión por la pelota no se toma un tiempo, es por ello que mañana viernes continuarán los encuentros de la tercera fecha del torneo de Verano que se disputa en la cancha del barrio Santa Rosa.La pelota comenzará a rodar a partir de las 17, cuando por la categoría 10-11 años, Junior enfrente a la 26; una vez finalizado ese partido, por la misma categoría Deportivo Posadas enfrentará a Los Toros. Además cerrando la categoría El Rojo jugará con Defensores de San Jorge.Desde las 18.40, por la categoría 8-9 años, Junior se medirá con Defensores de San Jorge y PSG jugará ante Santos.Por otra parte, serán reprogramados los encuentros que debieron jugarse el miércoles pero por las condiciones de la cancha no se pudieron desarrollar.Los mismos son: PSG-Junior; Los Tigres-Los Toros y Paturuzitos-Santos en la clase 06-07; mientras que también esta pendiente el juego entre Paturuzitos-Los Tigres por la categoría 04-05 años.