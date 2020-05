Los bailarines siguen "volando" desde sus casas

Lunes 11 de mayo de 2020

Hace casi dos semanas se celebró el Día Internacional de la Danza y con el parate mundial que acarreó la pandemia de coronavirus, los bailarines impulsaron acciones por distintas plataformas para hacerse ver. “Danza es trabajo”, rezaba el lema que los bailarines enfundaron en distintos rincones.Si bien en el país Misiones se alza pionera habiendo reglamentado una ley que ordena la actividad, todavía se lucha por una normativa nacional y se espera que este año finalmente se concrete la creación del Instituto Provincial de la Danza, que nuclee a sus trabajadores, así como sucedió con el Iaavim o el Ipti, por dar ejemplos.Además, surgirá también el primer gremio nacional para los trabajadores de la danza -que tal como adelantó la representante del NEA del Movimiento Federal, Gabily Anadón, sólo falta un paso administrativo para su oficialización. Es que los bailarines se encuentran muchas veces desprotegidos al no tener asociaciones que los amparen.En este marco, ayer a la tarde se vio a más de 30 bailarines argentinos de lenguajes tan diversos como el ballet clásico, el folclore, la danza moderna o los ritmos urbanos y el espectáculo televisivo reunidos en un video producido por el coreógrafo Ricky Pashkus y presentado por el máximo intérprete argentino, Julio Bocca.“Quiero presentarles este video que Ricky Pashkus hizo con diferentes bailarines de diferentes estilos de danza para poder volar”, dice Bocca desde su casa en Uruguay en los primeros segundos de la pieza y a continuación su eterna compañera de escenarios Eleonora Cassano despliega sus piernas y brazos desde los asientos de su jardín en una serie que será retomada y enlazada con otros artistas siempre bajo el lema “Seguimos volando, volvemos bailando”.Detrás está Pashkus, que contó a Télam: “Yo sentía que, si bien hay videos sobre bailarines como los de la Ópera de París y otros, en esta fecha donde apareció tan fuertemente la ley nacional de la danza así como la búsqueda de que los bailarines entendamos que somos un instrumento de trabajo y la idea de un sindicato propio, entendí que también era importante transmitirle a la gente que esos intérpretes que ve en la tele o en los espectáculos están ahí trabajando”.Así fue como el coreógrafo de espectáculos tan plurales como Argentum, High School Musical y hasta las piezas para niños de Hugo Midón, convocó en los últimos días a artistas muy reconocibles de cada ámbito, porque pensó: “Con ellos voy a poder crear una empatía urgente en la que todos se den cuenta que son rostros que conocen y que pueden verlos trabajar, reconocerlos en tanto trabajadores”.Descalzos o con zapatillas de punta, vestidos con ropa deportiva o con sus trajes, en el comedor o en un patio, todos los artistas convocados bailan al ritmo de la canción Bailarín, una creación de Pablo Ziegler y Eladia Blázquez para celebrar los diez años de la carrera de Julio Bocca que es interpretada en esta versión por Sandra Mihanovich.“Lo elegí -explicó Pashkus- porque, aunque el sonido tenía algo anterior, ya que fue compuesta para celebrar la década de carrera de Julio luego de que ganara el 5º Concurso de Danza de Rusia en 1985, me pareció que la hondura que en mí generaba ese tema, la palabra bailarín, la voz de Sandra y esa sonoridad porteña era difícil de superar”.Integrantes del ballet del primer coliseo nacional o ex alumnos de Bocca aparecen Nadia Muzyca, Macarena Giménez, Maximiliano Iglesias y su pequeña hija Emma Iglesias; Cecilia Figaredo, Patricio Di Stabile y Emanuel Abruzzo.Precisamente Abruzzo, a quien el aislamiento transformó en un fenómeno en las redes sociales con clases que siguen más de 40.000 personas, explicó: “Es un mensaje que apunta a motivar a la gente para que sigan bailando y que el aislamiento no interrumpa la danza. Es justo lo que yo también busco con las clases que doy cada mañana”.En tanto, la tucumana Elma Diosquez Dupuy, bicampeona nacional de zamba, acerca el pañuelo blanco con el que baila y parece acariciar a los espectadores: “Sin conocer demasiado la idea, dije ‘sí, rotundamente sí’, porque siento que los artistas necesitamos más que nunca visibilizar nuestro trabajo en días complicados y decir, desde cada una de nuestras disciplinas, acá estamos presentes”.Dupuy consignó a Télam que se siente feliz después de haber visto el video “con gente tan grosa a la que admiro profundamente”, y agregó: “Hoy, donde el arte está relegado, creo que era necesario que los artistas nos rebelemos a este encierro, improvisar un escenario en casa, correr un telón imaginario y podemos mostrarnos, aunque sea a través de una pantalla, porque esto que nos alimenta el alma y que es poder expresarnos no encuentra limitaciones”.Por las melodías de Bailarín pasan María Laura Cattalini, Lourdes Sánchez, Facundo Mazzei, Florencia Viterbo, Barby Majule, Gabo Usandivaras y Jonathan Lazarte, todos de Showmatch; la bailarina santafesina Maia Roldán, Valeria Archimó, Nahuel Leguizamón -coreógrafo de artistas como Lali Espósito, Bersuit Vergarabat o Tan Biónica-, los campeones nacionales de malambo Sergio Pérez Pampa, Tito Díaz y Fabián Serna; y tres ganadores de Argentina Baila: Luis Sosa, Fernando Vera y Jazmín Chalom, y una larga lista de intérpretes, aunque no pasa inadvertida la ausencia de Luis Marinoni, como un convocado a alzar bien en alto la bandera litoraleña.