Los autos volvieron a los autódromos de la provincia

Domingo 14 de junio de 2020

Después de 96 días de inactividad, los autos de competición del campeonato Misionero de Pista volvieron a acelerar en los autódromos de Posadas y Oberá.Cumpliendo todos los protocolos, en Oberá estuvieron girando de forma intensa los locales Carlitos Okulovich (Turismo Nacional y Turismo Carretera) y Juan Pablo Urrutia (Turismo Pista).“Volvimos después de 90 días de estar parados, mi última carrera fue con el Turismo Nacional y de ahí sólo pudimos entrenar en el simulador. Pese al párate me sentí muy bien arriba del auto, el circuito siempre muy bien presentado”, explicó Carlitos Okulovich.Sobre el primer test ‘post cuarentena’ Okulovich indicó: “Se extrañaba, pudimos hacer buenos tiempos, no se sintió tanto la falta de ritmo, pero igual mañana (por hoy) vamos a seguir entrenando con el karting y la idea es en la semana solucionar un inconveniente que tuvimos con el Honda Civic de la Clase 3 -con el que salió campeón en el 2010 -y venir a girar en el circuito largo”.Por su parte Juan Pablo Urrutia comentó: “Las pruebas fueron más que positivas, pudimos mejorar los últimos tiempos que teníamos en el trazado, compartir la jornada de entrenamientos con Carlitos (Okulovich), que nos marcó algunas cosas, nos permitió ir mejorando en cada salida a pista; muy contento de volver a acelerar”.“Si seguimos bien los protocolos, creo que pronto podremos tener actividad de nuestro zonal y seguramente se van a sumar muchos pilotos, por lo bien que se están haciendo las cosas en Misiones”, agregó.Por otra parte, en Posadas la actividad estuvo centrada con autos y pilotos de la Clase 1 del Misionero. Así salieron a pista el campeón de la Clase 1 del Misionero Santiago Mantilla, Leticia Ponce de León y Darío Bogado.Además, estuvo Camila Sena, quien hace sus primeras armas en el karting misionero.Los tres integrantes de la Clase 1 trabajaron bajo la atenta mirada del jefe de equipo Willy Wholhein y pudieron hacerlo pasado el mediodía, una vez que paró la lluvia.“Muy contenta de volver, parece que el párate no se sintió o tenía tantas ganas de acelerar que marque mis mejores registros desde que vengo a probar en Posadas. Se extrañaba mucho venir y estamos con todas las pilas para seguir mejorando”, explicó muy feliz Leticia Ponce De León, la única dama que corre en Misionero de Pista.Por su parte, el campeón de la Clase 1, Santiago Mantilla, indicó que “se nos hicieron eternos estos tres meses sin acelerar. Por suerte el tiempo mejoró y la pista estuvo muy bien. Vamos a empezar a tomar ritmo y ojalá se pueda volver pronto con el zonal donde vamos a defender el uno”.