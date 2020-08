Los audios de Nicole defendiendo a sus hijas

Miércoles 12 de agosto de 2020

Ya recuperada del coronavirus, Nicole Neumann reveló que le envió dos mensajes a Mica Viciconte luego de que se hiciera pública la noticia de que una de sus tres hijas también dio positivo. Primero, la modelo intentó comunicarse con Fabián Cubero y al no obtener respuesta decidió escribirle a la panelista de ‘El show del problema’, que tampoco le contestó. Y enojada por la situación, le mandó un audio.¿Qué decía? “Me interesaba comunicarle que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Y no se respetó su integridad, ni su privacidad. Entonces, le comuniqué que si su novio no se lo comunicaba, lo hacía yo a ver si le quedaba un poco más claro”, aseguró la madre de Indiana, Allegra y Sienna este lunes en Los ángeles de la mañana.Yanina Latorre, por su parte, reveló que la furia de Nicole se produjo cuando “salió a la luz el diagnóstico de la hija”. “Como Cubero no le respondió, le mandó un audio a Mica para pedirle que por favor lo haga entrar en razón a Fabián de que ella estaba sola con las tres chicas”, indicó. “Le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas. Le puso ‘vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella’”, detalló la panelista. Contó además que Neumann se comunicó con Mica a través del celular de una de sus hijas. “Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa para llevarle una bolsa de comida, unos chocolates a las nenas y las saludara a través de un vidrio. Mica no le contestó y Nicole le mandó otro audio un poc más subido de tono, le dijo hipócrita”, cerró.