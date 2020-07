Los Arcanos suman al Mono de Kapanga al furor de la guaracha

Lunes 6 de julio de 2020

Con la participación del frontman de Kapanga, Martín Fabio el ‘Mono’, Los Arcanos del Desierto presentaron Me tiene loco, segundo corte difusión del cuarto material discográfico del grupo de guaracha de Santiago del Estero. “Este es el segundo corte de nuestro cuarto material discográfico”, comentó a Télam Mariano Sarquiz, líder y creador del grupo, que a fines de junio cumplió siete años desde que irrumpió en la escena musical como la primera orquesta tocando guaracha.“Este disco ha sido grabado en el estudio Insigno, de Mariano Otero en Buenos Aires, quien también participó en parte de la producción del disco”, detalló Sarquiz.El disco cuenta con trece canciones, de las cuales once son composiciones propias e inéditas.“La primera canción ha sido presentada a mediados de mayo, que fue No se qué tiene la guaracha, que es la que le da el nombre al disco, y la segunda canción se llama Me tiene loco que se estrenó el sábado en todas las plataformas digitales, y que cuenta con la participación destacada del Mono”, remarcó.“Estamos muy contentos de poder tener la presencia de un artista tan destacado, que es un referente del rock nacional”, aseguró, y recordó que el Mono fue quien los apadrinó en 2018 en el programa de televisión Rock del país, por la Televisión Pública. “Participamos entre más de cinco mil bandas y él nos ha seleccionado para quedar entre las ocho finalistas y fue eso también lo que ha inspirado a Jerónimo Insaurralde, autor de esta canción, ya que básicamente describe todo un acontecimiento que cuando una persona viene a Santiago y se encuentran con esta música que es la guaracha santiagueña y ahí lo sedujo y le cambió la vida y lo tiene loco, como se titula la canción”.Los Arcanos actualmente se encuentran entre dos provincias, Santiago del Estero y Buenos Aires, con una orquesta conformada por doce músicos de diferentes provincias. Prevén que en agosto estrenarán nueva canción.Sarquiz remarcó que “la guaracha santiagueña está en un momento de trascendencia, porque está llegando a nuevos escenarios y a nuevas provincias, es un estilo del norte del país, pero también de toda Argentina y merece ser reconocido como en su momento lo ha sido el cuarteto o la cumbia”.Consideró que “en un principio capaz es muy tropical y después fue llevado al folclore y actualmente aportamos con nuestras composiciones e interpretaciones un nuevo color a este género”, agregó el artista, quien concluyó que el ritmo “merece ser aún más reconocido, y también trascender una barrera nacional y hacerla llegar tanto a Europa, Latinoamérica o países del Oriente”.Los Arcanos del Desierto es una orquesta de guaracha, ritmo de origen centroamericano al que Santiago del Estero impuso su huella ancestral fusionando música tropical con una base rítmica similar a la del chamamé y la chacarera, también jazz. Bajo la dirección musical y proyección de Sarquiz, la orquesta innova en el género popularizado a principio de los ‘80.