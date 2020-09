Los acuerdos de Argentina por la deuda externa - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Por Luis Miguel Palma de la Garma Abogado. Docente universitario

En mi artículo anterior me referí a las definiciones macro o generales establecidas en la doctrina y en la ley sobre las cuestiones relacionadas con la negociación de la deuda argentina, tanto externa como interna, como así también a lo que es el crédito publico, riesgo país, PBI , definiciones todas estas que echan un poco de luz a los lectores para entender mínimamente de que se está hablando .En otras palabras, traté de bajar al criollo o a traducir lo mejor posible como para que se entienda un lenguaje técnico bastante intrincado y muy ininteligible, como lo es el utilizado en las ciencias económicas y de las finanzas públicas como para que se entienda. Ahora bien, como no soy economista, sino abogado, es una ciencia a la que debo conocer indefectiblemente en la gestión docente y profesional, dada mi formación como ex abogado de la Afip y docente universitario en Derecho Tributario y Financiero, pues todas las cuestiones impositivas, aduaneras y cambiarias están relacionadas directamente con fenómenos económicos y financieros como lo son , en este caso, la deuda pública y el crédito publico . Es por ello que decidí indicar grosso modo cuáles son los aspectos legales que regulan a estos institutos, pues como toda acción humana y estatal, están regulados por una normativa especifica .En nuestro país todo lo relativo a crédito Publico, presupuesto, empréstito y deuda pública se encuentra regulado por la Ley de Administración Financiera del Estado (Nº 26159). Esta ley delimita perfectamente todas las instituciones de la actividad financiera del Estado y es la base regulatoria que se debe respetar para preparar el presupuesto anual del país, como así también para establecer y definir las instituciones del crédito público, deuda pública y empréstito.El crédito es la aptitud moral y jurídica de un estado para poder acceder a empréstitos o préstamos que pueden ser utilizados para cumplir con la finalidad de obtener recursos y poder desarrollar sus políticas, por lo que se genera el tercer fenómeno, que es la deuda que debe pagar el Estado de acuerdo a lo estipulado por el organismo con el que pacta el empréstito.Ahora bien, por una cuestión de dinámica y cambios de fenómenos económicos financieros, tenemos esta norma marco, por así decirlo, o fundamental, cual es la ley citada a la que debe ceñirse el gobierno en términos generales, pero cada operación de empréstito y de toma de deuda tiene caracteres particulares que se pactan y negocian con los organismos internacionales y los fondos de inversión. El empréstito y la deuda pública, como ya dijera más arriba, son los temas que ocupan hoy toda la atención del gobierno nacional, y por qué no, de toda la Argentina, dado que lo que se pacte impactará directamente en la población actual y las generaciones futurasEn el caso de la Argentina, tenemos que el gobierno llegó a un acuerdo de canje con grupos de acreedores (Grupo Ad Hoc de Bonistas), que son los que prestaron el dinero a la Argentina en la década actual y que tienen títulos o bonos con vencimiento próximo y otros que ya se habían defaulteados, o sea aquellos que no pudieron arreglar o pagarse en el plazo estipulado. Así también existe otra negociación que se está llevando a cabo con instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París. Esta última es la más complicada , por así decirlo, y ya lo veremos al final de esta nota .En cuanto al acuerdo en sí, tenemos, y esto debe quedar bien claro, que Argentina no pagó ninguna deuda en el acuerdo mismo, sino que renegociaron un canje con los representantes de los tenedores de bonos argentinos en cuanto a los plazos y en cuanto al precio de los títulos e intereses (se lama servicio de la deuda).A grandes rasgos, tenemos puntualmente que el gobierno mejoró la oferta a través de una modificación en las fechas de pago, y los acreedores la aceptaron, con la condición de que el gobierno se garantizaría un deal o acuerdo con un porcentaje suficiente de los acreedores para activar un canje generalizado de los U$S 66.000 millones de títulos bajo ley extranjera. Son los que establecen la parte jurídica espacial de la cuestión, que por ejemplo, si se da entre dos países o el país con el FMI, se establece a qué ley se someten las partes (en la mayoría de estas operaciones se fija la ley del país del acreedor, en este caso, la ley estadounidense).La mejora se logró a través de un adelantamiento en las fechas de pago y no de un incremento de los desembolsos. La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina, el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores llegaron a un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la república un alivio de deuda significativo en la actual y delicada situación de nuestro país.Ahora bien, la negociación más difícil, como lo dije más arriba, es la que debemos afrontar con el Fondo Monetario Internacional, ya que como dijeron varios economistas argentinos que han pasado por la misma situación en negociación con el FMI y tienen experiencia, como Daniel Marx , la cuestión pasa por varias etapas o niveles de discusión. En primer lugar, las de carácter técnico, de gerencia, y por ultimo, de carácter político, que habrá que pasarlas. También se necesitarán reformas estructurales, fiscales, laborales, monetarias y cambiarias, y por supuesto el FMI en su forma de negociación no utiliza el sistema de canje como con los bonistas privados, sino que lo hace a través de préstamos, por lo cual es necesaria sí o sí la presentación de un plan, y el gobierno lo sabe (aunque al comienzo de su gobierno el presidente Fernández haya dicho lo contrario). En el mismo plan tendría que haber números sustentables y armonización de los factores antedichos. Esto es fundamental. Entonces, tenemos el primer acuerdo, que nos dio un poco de aire para enfrentar esta difícil y rara situación pandémica-financiera por así decirlo, pero falta esta última negociación con el FMI, que es más complicada. El ministro Martín Guzmán lo sabe y muy bien. Al fin y al cabo, él viene de ahí y el gobierno no lo eligió como ministro porque sí. Eso al menos creo yo.