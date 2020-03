Lorena Barreto fue apuñalada estando acostada junto a su hijo adolescente

Lunes 23 de marzo de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Protección a víctimas de violencia Desde el Poder Judicial de la provincia comunicaron ayer una serie de medidas dispuestas en torno a la seguridad de las víctimas de violencia familiar, a fin de salvaguardarlas en el contexto del decreto de necesidad y urgencia dispuesto por el Gobierno Nacional ante los protocolos de emergencia sanitaria que se rigen en el país. A partir de la Feria extraordinaria dispuesta por STJ se dispuso que se contemplarán todas las medidas necesarias para evitar la concurrencia a los estrados sin que esto implique desprotección. Además, la prórroga de 90 días, desde su fecha de vencimiento a todas las medidas cautelares que hayan sido dictadas en causas de violencia intrafamiliar que vencieron a partir del 1 de marzo. También se prevé que si la víctima tuviese asignado un botón antipánico deberá informarse de forma urgente con el juez de feria para su renovación.



La investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú por el segundo femicidio del año en Misiones, ocurrido el sábado por la noche en la localidad de Puerto Libertad y cuya víctima fue Lorena Fabiola Barreto (32), registró en la víspera novedades más que importantes en torno a la responsabilidad que habría tenido en el hecho el concubino de la mujer, principal sospechoso y único detenido que tiene la pesquisa: Roberto R. M. (74).Según consignaron a este matutino voceros vinculados al expediente, uno de los hijos del matrimonio: un adolescente de 16 años, presenció la violenta secuencia dentro de la vivienda del barrio Itatí y comentó ante los investigadores policiales que fue su propio padre quien propinó la letal puñalada en el pecho de la mujer cuando ésta se hallaba acostada en su cama, junto al menor.De acuerdo a los detalles a los que pudo acceder este medio trascendió que la agresión se habría producido en medio de uno de los tantos episodios de discusión que, desde hace un tiempo, venía protagonizando la pareja y en donde eran recurrentes los cruces por celos.Por lo que se pudo reconstruir hasta el momento en esta causa se sabe que el ataque se produjo cerca de las 21.30 del sábado en la casa que la pareja tenía sobre la calle Tucumán y en donde vivía además una pequeña de 10 años, también hija del matrimonio.Varios vecinos consultados por los investigadores comentaron que tras recibir la estocada letal, la mujer habría intentado pedir ayuda en la calle, aunque apenas alcanzó a llegar a la vereda en donde se desplomó herida.Y aunque el traslado al hospital local se concretó casi de forma inmediata, al citado nosocomio ingresó sin vida, comentó una fuente consultada.El cuerpo de Barreto fue trasladado a las pocas horas en un furgón de la Asociación de Bomberos de Puerto Libertad a la Morgue Judicial de Posadas para la correspondiente autopsia.No pasaron muchos minutos de conocerse el ataque que la propia pareja de la mujer, quien es jubilado y oriundo de Paraguay, se entregó sin ofrecer ningún tipo de resistencia a las autoridades policiales.Además los peritos de la división Científica de la Unidad Regional V incautaron dentro de la morada tres cuchillos, dos de importantes dimensiones y uno tipo puñal. Uno de estos tenía manchas de sangre y se presume que habría sido utilizado por el detenido para concretar el femicidio.Por el momento el sospechoso permanece aislado en una celda de la comisaría local y se espera que el miércoles sea llevado hasta el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brítes, para la correspondiente audiencia indagatoria.Preliminarmente el expediente es investigado por el juez instructor bajo la calificación de femicidio.A una cuadra del lugar donde se produjo el aberrante hecho, en una humilde vivienda de madera del barrio Itatí vive Luisa Barreto, madre de Lorena, quien junto a sus otros hijos seguía ayer sin entender lo ocurrido.Respetando a rajatabla la cuarentena obligatoria y las distancias entre persona y persona, la anciana recibió ayer al mediodía a El Territorio y en un breve dialogo con este diario no ocultó su dolor por la pérdida de su hija.Al ser consultada por cómo tomó conocimiento del hecho manifestó que un familiar le avisó de la tragedia y que en plena medianoche salió rumbo a Libertad ya que en ese momento se encontraba en una chacra que posee en Wanda.“Yo llegué de la chacra un par de horas después del asesinato de mi hija y Federico (su nieto) me contó lo que pasó. Al preguntarle cómo fue todo me dijo que sus padres estaban realizando una especie de juego con un puñal”, comentó la mujer."Estamos mal por todo esto, es una tragedia que nos golpea a todos", añadió la mujer quien a su vez agradeció la gestión de la municipalidad de Puerto Esperanza para la adquisición de un cajón para el posterior velatorio.