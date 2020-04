Look barbijo

Miércoles 22 de abril de 2020 | 02:00hs.

Si bien los barbijos se usan desde siempre en el desempeño de algunas actividades, lo cierto que no es un hábito extendido en nuestra cultura, pero con la irrupción del coronavirus, su utilización se hizo masiva como prevención.

Son muchos los médicos que indican que usar cubrebocas deberá volverse costumbre.

En este marco, Misiones fue una de las primeras provincias del país en establecer la obligatoriedad de este elemento protector para el ingreso en comercios, el tránsito en zonas con aglomeración de personas y el transporte público, que rige desde el 8 de este mes.

Y al mismo tiempo que surgió esta necesidad sanitaria, emprendedores responden a la demanda promocionando sus barbijos de diseño y también confeccionando para donarlos a quienes deben salir a la calle a trabajar en medio del aislamiento social obligatorio.

En toda la provincia se desarrollan estas iniciativas, que se han convertido en la posibilidad de generar un ingreso ante el parate económico y, a la vez, colaborar para que la comunidad esté protegida. Con las redes sociales como aliadas, las ventas de tapabocas se dispararon para varios diseñadores, showrooms de indumentaria y otros comercios locales.

Además de que los especialistas recomiendan que sean económicos, lavables y cómodos, los diseñadores entienden que la personalización con géneros y estampados los hace más llevaderos.

De esta manera, se incorporan a la moda y permiten a los eslabones más frágiles de la cadena del sector textil buscarle una vuelta a la cuarentena con una fuente de ingreso.

La posadeña Andrea Pereira es diseñadora de moda y se dedica a desarrollar barbijos de uso personal que vende en redes sociales.

“Más allá de que la mayoría se parecen, todos cumplen la función de protegernos. Vi varios modelos y traté de hacer algo que a mí me resultara cómodo. Hice varios, me los iba probando, la idea es que sea estético y funcional”, explicó la dueña de La Pereira.

“Estoy contenta no sólo por la venta en sí, también porque hay variedad en textiles, colores, diseños, calidad. Calidad porque cumple su función de proteger y a la vez es un producto estético”, indicó.

Por su parte, Rafael Godoy, de Leandro N. Alem, refirió que por la situación del Covid-19, debió frenar los proyectos que tenía para impulsar su marca La Gracia Real y su entrada de ingresos se vio muy afectada. Motivado por su amiga Agustina Truquin, que le propuso producir tapabocas artesanales, comenzó a investigar, a dibujar moldes y confeccionarlos.

“Ella me propuso hacer con material reutilizable que consiguió y empezamos a producir. Primero sacamos un molde de internet y después fuimos transformado el molde varias veces hasta lograr lo que queríamos. Hicimos varias pruebas hasta llegar al definitivo”, relató el joven diseñador.

Tanto para Andrea como para Rafael fue un desafío confeccionar los tapabocas que reunieran varios estándares como identidad, textura, diseño y que se ajusten a las necesidades de protección.

Indicó Godoy que encontró “una salida laboral tanto para mí como para mi amiga Agustina, que trabajamos en conjunto, ya que estábamos básicamente sin trabajo ambos en esta cuarentena. Está dando mejores resultados de los que esperábamos, tenemos pedidos de otras localidades, pero hay que ver cómo los podemos enviar”.

Los barbijos tienen un costo de 160 pesos, son de cuero ecológico, friselina, reutilizables y de larga duración. También tienen pedidos para hacerlos personalizados, los que dependiendo diseño, textura, bordados, varían en precio. Producen aproximadamente 20 por día.





Moda sana

Pereira precisó que “el barbijo como accesorio siempre me gustó, lo veía en películas y en principio me la jugué e hice uno de paillette (lentejuelas) y una clienta me pidió uno igual”.

“Como diseñadora me encanta la respuesta de la gente, porque es un producto que se está confeccionado en masa”, describió.

En tanto, Godoy resaltó: “Estamos súper agradecidos de que haya gustado nuestra producción”.

“La llegada del virus fue un golpe a nuestra economía como a la de mucha gente y la fabricación de tapabocas nos está dando un pequeño alivio y nos motiva. Creo que tenemos la obligación moral de confeccionarlos porque pasaron a ser una necesidad”, completó.